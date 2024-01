Dix livres à surveiller cet hiver

Frappeabord, Mireille Gagné

Pourquoi on a hâte : Mireille Gagné a sa façon bien à elle de donner une voix à la nature qui nous entoure, d’illustrer sa puissance comme sa richesse… Et Frappabord ne semble pas déroger de cette ligne. Avec presque des airs de film d’action — «sous-marins allemands», «arme bactériologique» et mystérieuse épidémie de rage inclus —, le roman promet de rappeler aux lecteurs qu’il faut «écouter ce que le vivant essaie de dire : l’équilibre est un état à retrouver».

Date prévue : 17 janvier

L'incroyable histoire de la psychologie, Jean-François Marmion et Pascal Magnat, 272 pages. (Édito)

L’incroyable histoire de la psychologie, Jean-François Marmion et Pascal Magnat

Pourquoi on a hâte : La science? La littérature française? La bière? La mythologie grecque? Rien ne semble effrayer les auteurs qui participent à cette série de bandes dessinées intitulée «L’incroyable histoire de…» Cette fois-ci, Jean-François Marmion et Pascal Magnat ont accepté de se coltailler à la grande histoire de la psychologie afin de retracer ses nombreux courants et ses personnages marquants. Mais comment raconter tout ça? De l’exorcisme à Freud, de la neuroscience au développement personnel… Voilà un exercice qui pique notre curiosité!

Date prévue : 24 janvier

Ce désir me point, Claire Legendre, 160 pages. (Leméac Éditeur)

Ce désir me point, Claire Legendre

Pourquoi on a hâte : Plusieurs écrivains se sont penchés sur l’amour, sur le célibat, sur le sexe, mais peu se sont attardés précisément au désir. Dans Ce désir me point, Claire Legendre explorera sous tous les angles ce sentiment qui peut consumer tout sur son passage et y laisser une «plaie béante», difficile à guérir. Après avoir séduit le public avec Bermudes, on a bien hâte de voir ce que nous réserve l’autrice.

Date prévue : 7 février

Elles, Pier Courville, 176 pages. (Éditions Hamac)

Elles, Pier Courville

Pourquoi on a hâte : Le terme «microagression» est souvent accompagné de commentaires haineux critiquant la définition même de ce mot et l’attribuant généralement aux fameux «wokes». Parions que la plume précise et sensible de Pier Courville arrivera à éveiller quelques consciences sur ce phénomène bien réel. L’autrice, qui nous a éblouis avec son premier livre Petits géants, explorera avec Elles les microviolences dont sont victimes les femmes. Soit ces blessures aux allures banales, mais qui laissent pourtant de véritables marques.

Date prévue : 13 février

Python, Nathalie Azoulai, 240 pages. (Éditions P.O.L)

Python, Nathalie Azoulai

Pourquoi on a hâte : Avec Python, Nathalie Azoulai nous rappelle que nous vivons dans une société entourée par des machines dont nous ne comprenons pas la langue, celle du code informatique. Au fil des pages de cette nouvelle autofiction, l’écrivaine plongera ses lecteurs dans le grand monde mystérieux de la programmation, faisant défiler devant nos yeux les jeunes «geeks» et leur langage… avec en filigrane une histoire de séduction. Bien intriguant!

Date prévue : 11 février

Peur Pietà, Nicholas Dawson, 120 pages. (Éditions du Noroît)

Peur Pietà, Nicholas Dawson

Pourquoi on a hâte : Intéressant de voir Nicholas Dawson évoquer croyances et rituels dans son nouveau recueil de poésie. Particulièrement à l’heure où la religion semble avoir quitté les chaumières, alors que la spiritualité, elle, s’enracine de plus en plus grâce à l’astrologie, le tarot ou encore les cristaux. Avec Peur Pièta, les éditions du Noroît promettent un «dialogue intime entre le sacré et les forces vives du langage». De quoi insuffler un peu d’inspiration dans les esprits à l’aube du printemps.

Date prévue : 5 mars

Un certain art de vivre, Dany Laferrière, 144 pages. (Boréal)

Un certain art de vivre, Dany Laferrière

Pourquoi on a hâte : «Ce livre m’aura pris plus de temps qu’aucun autre.» Cette phrase de Dany Laferrière, à propos de son livre Un certain art de vivre, peut paraître étonnante. Le célèbre écrivain pique d’ailleurs notre intérêt avec ce nouvel ouvrage, composé de maximes et de réflexions, qui prend des airs de bilan. Retour sur sa vie, sur sa carrière? C’est ce que nous découvrirons à la fin de l’hiver lorsque ces pages remplies de sagesse, fort bien accueillies en France, débarqueront enfin au Québec.

Date prévue : 12 mars

Après son livre jeunesse Carreauté Kid, Marc-André Dufour-Labbé plongera ses lecteurs adultes dans un tout autre univers. (Valérie Toupin Delafontaine)

La soif que j’ai, Marc-André Dufour-Labbé

Pourquoi on a hâte : Vendeur de voitures le jour, père monoparental le soir et bandit à ses heures, Éric Boucher est un personnage qui, à sa simple description, nous suggère une panoplie de péripéties pas plates du tout. Quoique comique au premier abord, le nouveau roman de Marc-André Dufour-Labbé s’annonce aussi sérieux afin d’explorer les sentiments de son protagoniste. Pour mieux exposer «les secrets d’hommes laissés à eux-mêmes, à l’étroit dans leurs rêves».

Date prévue : 26 mars

Les éditions Alire ont dévoilé la couverture du tout nouveau roman de Patrick Senécal, sur les réseaux sociaux, vendredi. (Éditions Alire)

Civilisés, Patrick Senécal

Pourquoi on a hâte : Le résumé du nouveau livre de Patrick Senécal prend étrangement des airs de télé-réalité : douze personnes sont recherchées afin de participer à une expérience scientifique. Coupées du reste du monde, celles-ci seront supervisées par des psychologues afin d’étudier le comportement humain. Ajoutez à cela la plume du maître de l’horreur québécois ponctuée par un brin de comédie… Ça promet!

Date prévue : 28 mars

Catherine Leroux est de retour avec un tout nouveau roman, Peuple de verre. (Robert Skinner/La Presse)

Peuple de verre, Catherine Leroux

Pourquoi on a hâte : La crise du logement a visiblement inspiré Catherine Leroux pour la création de son nouvel ouvrage, Peuple de verre. Accueillie chaleureusement par le public avec son roman L’avenir, l’écrivaine et éditrice propose maintenant à ses lecteurs de plonger dans «un lieu hors du monde» où résident les «inlogés». Voilà une œuvre qui explorera «la notion de chez soi, de la survie, du mensonge et de la vérité» en plus d’être «un exubérant plaidoyer pour l’imagination», promet-on chez Alto.

Date prévue : 2 avril