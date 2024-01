Louise Penny annonce la sortie du «prochain Gamache»

Louise Penny était visiblement fière d'annoncer la sortie de The Grey Wolf, 19e roman de sa série impliquant l'inspecteur-chef Armand Gamache, l'automne prochain. (Dominick Gravel, La Presse)

Ce dévoilement en plusieurs étapes s’est conclu par la présentation de la page couverture jeudi matin. Sans surprise, on y voit deux loups gris sur un fond bleu, avec une forêt de conifères tout en bas.

Sur sa page Facebook, Mme Penny précise qu’il est déjà possible de précommander «le prochain Gamache» en ligne. Pas une mauvaise idée selon elle, «pour vous assurer d’obtenir la première édition».

La page couverture de The Grey Wolf, dévoilée jeudi (Tirée d'internet)

The Grey Wolf constituera donc la suite de A World of Curiosities (ou Un monde de curiosités en version française), le neuvième livre de Louise Penny à avoir atteint le sommet du palmarès des best-sellers du New York Times.

Rappelons qu’une portion importante de la série impliquant l’inspecteur-chef Gamache est campée à Three Pines, une ville imaginaire que plusieurs associent toutefois à Lac-Brome, et plus particulièrement le secteur Knowlton. Elle a aussi fait l’objet d’une adaptation au petit écran, qui n’a cependant pas été reconduite pour une deuxième saison sur la plateforme Prime Video du géant Amazon.

En visitant sa page Facebook, on constate par ailleurs que Louise Penny a beaucoup voyagé au cours des derniers mois. Elle a notamment participé à des événements littéraires à Washington et en Islande, où elle a pu diner avec le ministre de la culture locale, avant de fêter le Nouvel An en Angleterre.

On a vu de pires agendas !