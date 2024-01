Une autobiographie posthume de Lisa Marie Presley sera publiée en octobre

Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley et elle−même chanteuse, est décédée il y a presque exactement un an à l’âge de 54 ans. Sur cette photo, Lisa Marie Presley, à Los Angeles, en mai 2015. (Jordan Strauss/Archives AP)

Le livre, actuellement sans titre, a été réalisé avec l’aide de l’actrice Riley Keough, l’aînée des quatre enfants de Presley.

«Peu de gens ont eu l’occasion de savoir qui était vraiment ma mère, mis à part qu’elle était la fille d’Elvis», a déclaré Keough dans un communiqué publié jeudi par la maison d’édition Random House.

«J’ai eu la chance d’avoir eu cette occasion et travailler à la préparation de son autobiographie pour publication a été un privilège, quoique doux−amer. Je suis tellement excitée de partager ma mère maintenant, dans sa forme la plus vulnérable et la plus honnête, et ce faisant, j’espère que les lecteurs en viendront à aimer ma mère autant que moi.»

La sortie de son livre est prévue pour le 15 octobre. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley et elle−même chanteuse, est décédée il y a presque exactement un an à l’âge de 54 ans. Une enquête du coroner a révélé que la chanteuse et actrice était décédée des suites de complications d’une chirurgie bariatrique reçue des années plus tôt. Lisa Marie Presley est maintenant enterrée sur le terrain du domaine familial Graceland à Memphis, au Tennessee, où elle se trouvait le jour de la mort de son père en 1977.

Selon Random House, Presley voulait que sa fille l’aide à rédiger ses mémoires, mais Keough avait «repoussé le projet, estimant qu’il y aurait un bon moment pour qu’elles s’assoient ensemble et le terminent». Après la mort de Presley, Keough a passé des heures à écouter des cassettes que sa mère avait réalisées pour préparer l’histoire de sa vie.

«Riley savait qu’il était temps que la voix de Lisa Marie soit entendue», peut−on lire dans l’annonce de Random House.

Random House qualifie le livre de «mémoires brutes, captivantes et uniques», racontées principalement par Lisa Marie Presley, «avec Riley remplissant les blancs de sa propre mémoire et de celle des plus proches de sa mère».

Une édition audio sera lue par Keough et comprendra quelques extraits de souvenirs enregistrés par Lisa Marie.