Dany Laferrière publiera en mars un «livre de sagesse»

«L’été dernier, dans un hôtel de Bornéo, j’ai découvert sous forme de réflexions fulgurantes, de haïkus langoureux, de descriptions hâtives d’un lieu, d’une situation ou d’un état d’esprit, ce qui s’ était passé dans ma vie durant ce dernier demi-siècle», écrit l’auteur dans un communiqué de Boréal.

«J’ai voulu savoir comment les choses s’étaient passées dans cette vie où je n’ai pas arrêté de bouger, souvent malgré moi. Toutes ces villes où j’ai vécu (Port-au-Prince, Petit-Goâve, Montréal, New York, Miami, Paris, et j’ose imaginer Tokyo aussi), assez pour les intégrer en moi sans me réduire à une seule (...) J’ai accumulé diverses expériences au fil des jours ensoleillés ou pluvieux, mais je n’avais pas encore évalué ce parcours.»

Dany Laferrière, qui avait remporté le prix Médicis en 2009 pour son roman L’énigme du retour, avait fait paraître ses plus récentes œuvres en 2022: d’abord un roman, L’enfant qui regarde, chez Grasset, puis un livre de «poésie dessinée», Dans la splendeur de la nuit, aux Éditions Points.

«Ce livre m’aura pris plus de temps qu’aucun autre», dit-il d’Un certain art de vivre.

«Comprenant tardivement que la vie est une autoroute, je tente vainement d’en sortir en prenant le mauvais chemin au bon moment, écrit−il dans le communiqué de Boréal. Pour finalement découvrir que ces petites notes, comme des touches de couleur, dessinent un autoportrait naïf comme ces dessins d’enfant qui m’émeuvent tant.»