Décès de l’écrivain Normand de Bellefeuille

Professeur, romancier, poète, critique, directeur littéraire : tout au long de sa carrière, Normand de Bellefeuille a porté différents chapeaux dans le milieu littéraire québécois.

Son départ a secoué plusieurs de ses amis et anciens collègues qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux depuis deux jours.

Plusieurs rappellent d’ailleurs la «générosité» avec laquelle Normand de Bellefeuille accompagnait les auteurs qui ont cogné à sa porte alors qu’il occupait les fonctions de directeur littéraire chez Québec Amérique ainsi qu’aux Éditions Druide où il a notamment fondé la collection Écarts qui «accueille celles et ceux qui savent raconter, troubler, émouvoir... et, pourquoi pas, distraire».

«Normand De Bellefeuille, mon complice des premiers jours pour l’édition de mes livres, celui qui m’a accompagné tout au long de la route, depuis Fou Bar en 1997 jusqu’à Vision de Manuel Mendoza il y a quelques années, est décédé hier», a tristement annoncé Alain Beaulieu, mardi, sur les réseaux sociaux.

Ce dernier a également rappelé «la réception toujours enthousiaste» de Normand de Bellefeuille à l’égard de ses projets même «les plus déjantés».

À titre d’écrivain, Normand de Bellefeuille a publié au fil de sa carrière plus d’une trentaine d’ouvrages qui lui ont valu de nombreux prix. Et ce, tant du côté de la poésie que du roman ou encore de la nouvelle. Comme le Grand prix du festival international de poésie, en 1986 et en 2012, ou encore le prix du gouverneur général, en 2000.