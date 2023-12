Quatre coups de cœur littéraires en 2023

Camille St-Pierre et Léonie Boudreault de la librairie Les Deux Soeurs (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Camille St-Pierre:

Léa Clermont-Dion a décidé de raconter son histoire avec ses propres mots dans Porter plainte. (Alain Roberge/Archives La Presse)

Porter plainte, de Léa Clermont-Dion

«Porter plainte, c’est le témoignage de Léa Clermont-Dion, qui a porté plainte pour agression sexuelle contre son (ancien) patron [NDLR : Michel Venne]. Elle écrit son récit, ses sentiments, son analyse de tout ça. C’est super bien écrit, vulgarisé et accessible. C’est vraiment essentiel, selon moi, de voir qu’une victime prend la parole […] Au début, elle était hésitante à porter plainte. C’est un procès qui a été hyper médiatisé. C’est intéressant de voir comment elle vit avec ça. C’est une lecture marquante cette année et essentielle à la cause féministe.» À noter que comme l’ex-journaliste tente de faire annuler le verdict de culpabilité, l’affaire est toujours en délibéré, en attendant la décision des trois juges de la Cour d’appel.

Rose à l’île de Michel Rabagliati

Rose à l’île, Michel Rabagliati

«On est dans les séries des Paul… Rose à l’île, c’est Paul et sa fille qui vont en vacances à l’île Verte. Ça a été marquant pour moi, premièrement parce que c’est vraiment touchant comme histoire. C’est un livre pour prendre le temps, prendre une pause, se permettre d’apprécier le moment présent. Ça m’a vraiment touchée. Même si tu n’as pas lu tous les Paul, tu peux suivre sans problème […] C’est une belle histoire sur le deuil et sur la vie. J’ai trouvé ça vraiment touchant, j’ai même versé quelques larmes.»

Léonie Boudreault :

Si tu pleures comme une fontaine, de Noemi Vola

«Je lis beaucoup de livres dans le secteur jeunesse; j’ai siégé au comité de sélection du Prix des libraires, catégorie jeunesse. Mon coup de cœur, c’est Si tu pleures comme une fontaine, de Noemi Vola. C’est un petit album très cute, très drôle. Il y a des dessins un peu naïfs, qui donnent un côté un peu absurde au livre. C’est l’histoire d’un ver de terre; l’histoire commence et il est très triste […]. Le narrateur lui dit qu’on ne peut pas commencer le livre en pleurant. Il lui dit que tant qu’à pleurer, il devrait rendre ses pleurs utiles… Ça montre un peu l’absurdité de dire aux enfants de ne pas pleurer, de cacher nos émotions. Ça ramène le fait que pleurer, c’est tout à fait normal. J’ai trouvé ça très drôle, avec des illustrations vraiment très belles…»

Hors jeu, de Florence-Agathe Dubé-Moreau

«Mon deuxième coup de cœur, on est complètement ailleurs. Hors jeu, de Florence-Agathe Dubé-Moreau, est un essai sur la place des femmes dans le sport professionnel. Elle est la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif. Elle travaille dans les musées [NDLR : comme commissaire en art]. Dans son écriture, ça paraît vraiment. Elle a un regard analytique sur le monde du sport et la place des femmes qui est vraiment intéressant et pas habituel.»

«Elle n’est pas essayiste, elle a un côté observateur vraiment intéressant; elle parle de sa propre expérience. On parle non seulement des femmes de joueurs, des coachs, des cheerleaders, des journalistes… Dans le monde du sport, il n’y a vraiment pas beaucoup de places pour les femmes, c’est vraiment un boys club… C’est problématique parce que dans notre société, ça prend une place immense, le sport professionnel […] J’ai adoré.»