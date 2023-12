Notre personnalité culturelle 2023 : Kevin Lambert

Près d’un an après la publication originale de Que notre joie demeure, Kevin Lambert a piqué la curiosité des jurys français avec ce troisième roman, débarqué dans les librairies de l’Hexagone en août dernier.

En plus d’apparaître sur la première sélection du prix Goncourt, l’auteur québécois a décroché les prestigieux prix Médicis et Décembre.

«[2023] est une bonne année, mais c’est comme une année en montagnes russes avec des trucs super positifs et d’autres, plus durs. Globalement, j’ai eu beaucoup de reconnaissance pour mon travail», observe Kevin Lambert, en entrevue au Soleil.

Son roman, Que notre joie demeure, a d’ailleurs brillé parmi les récompenses aux côtés de Ce que je sais de toi d’Éric Chacour. Un signe, pour l’écrivain, que la littérature québécoise rayonne en France. Et ce, depuis plusieurs années.

«J’ai l’impression qu’en France, ils voient la littérature québécoise comme les autres, comme une production variée et plurielle. […] Plusieurs éléments tendent tranquillement à normaliser la présence de la littérature québécoise dans la production littéraire française», estime l’auteur de 31 ans.

Bien qu’il conserve de bons souvenirs des douze derniers mois, l’artiste se serait toutefois passé des deux controverses entourant sa plus récente œuvre.

L’écrivain français Nicolas Mathieu a ouvert le bal, en juillet, lui reprochant son utilisation d’un «lecteur sensible» afin de bien décrire la réalité d’un de ses personnages d’origine haïtienne.

Puis, quelques semaines plus tard, de l’autre côté de l’océan, la fameuse critique de Que notre joie demeure, signée par François Legault, faisait réagir sur les réseaux sociaux. Et la réponse de l’auteur, tout autant.

Au bout du fil, Kevin Lambert le réitère : pour lui, il était nécessaire de dénoncer «l’instrumentalisation politique» de son livre. Le premier ministre résumait alors son roman comme une «critique nuancée de la bourgeoisie québécoise» où «des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement de Montréal».

«Ce contact-là, entre la littérature et le monde politique, il fait parfois des flammèches, mais tant mieux... C’est aussi ça qui nous fait réfléchir.» — Kevin Lambert

L’échange entre François Legault et Kevin Lambert a toutefois laissé sa marque. En 2022, Que notre joie demeure était mis de l’avant comme un livre sur le rapport entre les ultra-riches et la population. Or, en 2023, il est carrément devenu, dans l’œil du public et des médias, un «roman sur la crise du logement».

«Ça montre comment la lecture d’une œuvre est toujours liée à notre actualité. On y voit ce qui nous préoccupe à ce moment-là. Mais, en fait, il y a les deux dans le livre : Que notre joie demeure pense la position des ultra-riches par rapport à l’urbanisme et à la question du logement à Montréal», affirme l’auteur qui a grandi à Chicoutimi.

Kevin Lambert craint d’avoir peut-être nourri une certaine lecture de son œuvre en réagissant à la publication de François Legault, et ce, même s’il ne souhaitait pas poser de «geste d’autorité» sur le sens de son livre.

Pour lui, «le travail de la littérature» est de faire cheminer les lecteurs grâce à des histoires «complexes et troubles». Sans donner de réponse toute faite.

«Les romans qui veulent dire quoi penser, qui ont une thèse ou qui souhaitent démontrer quelque chose d’univoque sont rares pour une raison : ils ne sont pas intéressants. Ni d’un point de vue littéraire ni politique», estime celui qui a été nommé «l’une des sensations littéraires de l’année» par le quotidien français Libération.

L’ACTUALITÉ DE 2023 VUE PAR KEVIN LAMBERT

Guerre Israël-Hamas

Des soldats israéliens avancent sur la route Salaheddine dans la ville de Gaza, le 28 novembre 2023 (Archives AFP)

En entrevue, Kevin Lambert se dit déçu en général de plusieurs décisions prises par les gouvernements fédéral et provincial au cours des derniers mois. Mais leur «attitude» face à la guerre israélo-palestinienne a choqué l’auteur.

Si le Canada n’a que tout récemment changé d’idée afin de réclamer un cessez-le-feu, le Québec refuse toujours quant à lui d’appuyer cette position.

«Voir des gouvernements hésiter à dénoncer le meurtre d’enfants, de femmes, de civils, d’innocents, c’est assez déstabilisant», soutient l’écrivain québécois, qui s’est rendu en Palestine, en juin dernier, dans le cadre d’un voyage littéraire avec quelques collègues.

«On a rencontré des éditeurs, des écrivains, des intellectuels. Je connaissais mal la situation là-bas, mais quand tu vois de tes yeux les colonies, les clôtures, les check-point, la militarisation, c’est troublant», ajoute le trentenaire.

Inflation, crise des médias, grèves

Les professeurs membres de la Fédération autonome de l'enseignement ont lancé leur grève général illimitée, le 23 novembre 2023, en manifestant entre autres à Montréal. (Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit)

Kevin Lambert observe d’un œil inquiet le climat ambiant qui règne à travers la province en cette fin d’année. En particulier avec les grèves qui secouent la fonction publique, les médias bloqués sur Meta et «les gens qui se sentent pris à la gorge» avec l’inflation et le coût élevé des logements.

«Une population qui est mal informée et qui se sent trahie par ses gouvernants, ce n’est pas un bon mélange. […] Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça ne me remplit pas de joie», note l’écrivain, qui aborde plusieurs enjeux sociaux dans ses livres.

Feux de forêt et inondations

Le Québec a connu bon nombre de feux de forêt, à l'été 2023, comme le secteur de Mistissini, dans le Nord-du-Québec. (Marc-André Leclerc/Archives Le Soleil)

Alors que plusieurs régions au Québec comme au Canada ont subi feux de forêt et inondations, Kevin Lambert se dit frappé «par l’inaction des gouvernements» face à la crise climatique.

«Comme on est toujours dans une logique réélection, personne ne veut être impopulaire. Personne n’a le courage de prendre de vraies mesures», déplore Kevin Lambert.

SES TROIS COUPS DE CŒURS CULTURELS 2023

La dernière cassette d’Olivier Choinière au théâtre Quat’Sous

«C’était une pièce sur les derniers moments de vie d’André Brassard. Ce que j’ai aimé, c’est la métamorphose de Violette Chauveau qui jouait André Brassard. Elle était lourdement maquillée, avec un costume très élaboré. C’était troublant de ressemblance. […] J’ai trouvé l’œuvre vraiment magnifique. Pour ce qu’elle nous dit du personnage d’André Brassard qui était complexe et intéressant, mais aussi pour ce qu’elle montre sur la puissance théâtrale de la transformation.»

L'actrice Violette Chauveau a été complètement transformée afin d'interpréter le metteur en scène André Brassard, dans la pièce La dernière cassette d'Olivier Choinière. (Valérie Remise/Théâtre Quat'Sous)

Notre part de nuit, Mariana Enriquez

«C’est un grand roman presque d’aventure, très narratif avec des complots et des péripéties. Ça commence en présentant la relation entre un fils et son père, qui appartient à une organisation mondiale sataniste. […] Je suis en train de le lire, mais ça m’impressionne beaucoup. Mariana Enriquez arrive à mêler un univers glauque de cimetières et de squelettes à l’histoire coloniale de l’Argentine.»

Notre part de nuit, Mariana Enriquez, 816 pages. (Alto)

Simple comme Sylvain, Monia Chokri

«C’est un film abouti. Tant la forme que le scénario. […] Je pense que Monia Chokri a le potentiel de devenir — dans le sens noble du terme — une chroniqueuse. Elle capte notre présent, nos enjeux actuels. Elle touche à quelque chose de très propre au Québec, notamment sur les différences de classe. […] Je trouve que ce travail, de rendre éternel ce qui est de l’ordre de l’air du temps, c’est important.»