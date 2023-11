Prophet Song, qui se déroule dans une version fictive dystopique de Dublin, a reçu le prix littéraire de 50 000 livres (environ 85 850$ CAD) lors d’une cérémonie à Londres. L’écrivaine canadienne Esi Edugyan, qui présidait le jury, a déclaré que le livre est «un triomphe d’une narration émotionnelle, vivifiante et courageuse» dans lequel M. Lynch «réussit des prouesses linguistiques qui sont stupéfiantes à lire».

Paul Lynch, 46 ans, était favori pour remporter ce prix prestigieux, qui apporte généralement une forte augmentation des ventes. Son livre a battu cinq autres finalistes d’Irlande, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, choisis parmi 163 romans soumis par les éditeurs.

M. Lynch a qualifié Prophet Song, son cinquième roman, de tentative d’ «empathie radicale» qui tente de plonger les lecteurs dans l’expérience de vivre dans une société en effondrement.

«J’essayais de voir ce qui se passe dans le chaos moderne», a-t-il déclaré au site Booker.

«Les troubles dans les démocraties occidentales. Le problème de la Syrie: l’implosion d’une nation entière, l’ampleur de la crise des réfugiés et l’indifférence de l’Occident. Je voulais approfondir l’immersion du lecteur à un tel degré qu’à la fin du livre, il ne se contenterait pas de savoir, mais ressentirait ce problème par lui-même», a-t-il poursuivi.

Les cinq juges se sont réunis pour désigner le gagnant samedi, moins de 48 heures après que des violences d’extrême droite ont éclaté à Dublin à la suite d’une attaque au couteau contre un groupe d’enfants.

Mme Edugyan a précisé que les événements immédiats n’ont pas directement influencé le choix du vainqueur. Elle a déclaré que le livre de M. Lynch «capture les angoisses sociales et politiques de notre moment actuel», mais traite également de thèmes «intemporels».

Les autres finalistes étaient The Bee Sting de l’écrivain irlandais Paul Murray ; This Other Eden du romancier américain Paul Harding ; Étude pour l’obéissance de l’auteure canadienne Sarah Bernstein ; If I Survive You de l’écrivain américain Jonathan Escoffery ; et Western Lane de l’auteur britannique Chetna Maroo.

«Oeuvre de fiction magistrale»

Mme Edugyan a déclaré que le choix du gagnant n’avait pas été unanime, mais que la réunion des juges, qui a duré six heures, n’a pas été acrimonieuse.

«En fin de compte, nous avons tous senti que c’était le livre que nous voulions présenter au monde et que c’était vraiment une œuvre de fiction magistrale», a-t-elle commenté.

Fondé en 1969, le Booker Prize est ouvert aux romans de langue anglaise de n’importe quel pays publiés au Royaume-Uni et en Irlande et a la réputation de transformer la carrière des écrivains qui le remportent. Les lauréats précédents incluent Ian McEwan, Margaret Atwood, Salman Rushdie et Hilary Mantel.

Paul Lynch a reçu son trophée des mains du lauréat de l’année dernière, l’auteur sri-lankais Shehan Karunatilaka, lors d’une cérémonie à Old Billingsgate, un grand ancien marché aux poissons victorien au centre de Londres.

La soirée comprenait un discours de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Anglo-Iranienne emprisonnée à Téhéran pendant près de six ans jusqu’en 2022 pour des allégations de complot visant à renverser le gouvernement iranien _ une accusation qu’elle, ses partisans et les groupes de défense des droits ont niée.

Elle a parlé des livres qui l’ont soutenue en prison, notamment The Handmaid’s Tale de Mme Atwood, qui se déroule dans une théocratie américaine oppressive.

«Les livres m’ont aidé à me réfugier dans le monde des autres alors que j’étais incapable d’en créer un moi-même, a déclaré Mme Zaghari-Ratcliffe. Ils m’ont sauvée en étant l’un des rares outils dont je disposais, avec mon imagination, pour échapper aux murs d’Evin (prison) sans bouger physiquement.»