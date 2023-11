Claudine Bourbonnais et un mystère nommé Marwan

Malgré sa timidité, elle noue des liens significatifs au fil de son séjour, notamment avec Marwan, un camarade originaire de la bande de Gaza. Puisque son mémoire de maîtrise portait sur l’Intifada, la révolte des jeunes palestiniens, échanger avec cet homme dont le champ d’intérêt était l’économie coulait de source. Un jour, cependant, on l’a vu quitter sa résidence, escorté par des types vêtus de noir.

Qui était-il, finalement? Telle est la question posée dans le livre de Claudine Bourbonnais, Le destin c’est les autres. Publié chez Québec Amérique, dans la collection III dont le propos consiste à relater une histoire vraie, quitte à la pimenter d’un zeste de fiction, il part de ce mystère pour brosser le portrait d’une époque, d’une région sur qui pèse le poids de l’Histoire, ainsi que d’une femme à la croisée des chemins.

(Courtoisie)

Il n’est pas arrivé, en effet, le moment où elle deviendra journaliste à la télévision de Radio-Canada. Il faudra patienter quelques pages avant que celle qui est cheffe d’antenne du Téléjournal week-end voie se dessiner sa vocation. Séjournant au Caire afin de mieux s’exprimer dans la langue arabe, on la retrouve un soir en compagnie de deux journalistes, un Allemand et un Américain, qui connaissent à fond le Moyen-Orient.

«Je les enviais, je les admirais, je voulais être comme eux», a écrit l’auteure du roman Métis Beach, trois décennies après cette rencontre décisive. Le poids des autres sur son destin ne pouvait trouver illustration plus judicieuse. «Le titre le dit, nous constituons la somme des rencontres que nous faisons dans notre vie. À neuf ans, il y a eu le professeur suppléant et plus tard, aussi, celui qui m’a expliqué la guerre du Liban, son pays d’origine», a mentionné Claudine Bourbonnais lors d’une entrevue téléphonique accordée au Progrès.

Trouver quel sera son métier est une chose, mais encore faut-il se donner les outils pour y accéder. Depuis toujours, en effet, la jeune femme luttait contre une timidité prononcée, un brin paralysante. Même parmi ses colocataires, en Angleterre, attirer l’attention était contraire à sa nature. «Ça me rendait malheureuse d’être aussi timide, mais je me suis soignée en me plaçant dans des situations où je n’avais pas le choix de prendre ma place», souligne-t-elle.

Ce qui lui venait plus spontanément, c’était d’observer ce qui se passait autour d’elle. Le livre évoque ainsi l’atmosphère qui imprégnait les années Thatcher. Pendant qu’elle et ses camarades spéculaient sur le destin de Marwan, les taux d’intérêt étaient élevés, tout comme le taux de chômage. Quant aux perspectives de carrière, elles étaient fonction du milieu social. Pour monter, il fallait être bien né, ce qui créait de plus en plus de ressentiment.

«C’était une époque de sombre optimisme. Il y avait la peur du sida, par exemple, mais aussi des bouleversements en accéléré, comme l’ont illustré la chute du mur de Berlin, de même que la libération de Nelson Mandela et la fin de l’Apartheid en Afrique du Sud. Nous avions l’espoir d’un monde meilleur, une illusion qui a été brisée par ce que Marwan représente dans le livre, au même titre que le 11 septembre et la montée de l’islamisme», décrit Claudine Bourbonnais.

Ce qui aurait pu ressembler à un texte d’analyse, entre des mains moins expertes, épouse résolument la forme du roman et c’est tant mieux. Il y a des rebondissements, une bonne dose d’autodérision et même un soupçon de romantisme. On passe de l’Angleterre au Caire, puis à Gaza et au Québec, sans jamais perdre de vue que la narratrice est une vraie personne, en proie au doute et parfois à la culpabilité, capable d’empathie et heureuse avec son homme, à qui le destin jouera cependant un sale tour.

«Écrire au je demande une certaine introspection, pour que le texte soit fidèle à ce qu’on est. Puisque mon créneau est le roman, de mon propre chef, je ne l’aurais pas fait, mais j’ai répondu à une invitation lancée par la maison d’édition. Je me suis cependant permis d’amalgamer différentes personnes, tout en plongeant le lecteur dans une part de mystère à propos de Marwan, qu’on découvre à la fin du livre. Au final, je dirais que 80% du contenu est véridique», énonce Claudine Bourbonnais.