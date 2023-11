Neige Sinno: affronter l’horreur avec les armes du langage

Le nouveau livre de Neige Sinno aura laissé peu de gens indifférents. En particulier les jurys des grands prix littéraires de l’automne, comme le Goncourt et le Médicis, qui ont ajouté l’ouvrage à leur courte liste de finalistes.

Braquée sous le feu des projecteurs depuis qu’elle a remporté le prix Femina, Neige Sinno se dit tout à fait fière et «heureuse du rayonnement» de Triste tigre. Et ce, même si elle craignait au départ que son travail artistique soit moins mis de l’avant que l’inceste dont elle a été victime durant l’enfance.

Bien entourée par ses proches, Neige Sinno se sentait prête à parler publiquement de son histoire et de son roman. Si replonger presque tous les jours dans ces événements l’affecte incontestablement, l’écrivaine estime toutefois qu’il est presque son devoir de le faire.

«Je suis solide pour plein de raisons. […] Ça fait très longtemps que j’écris. J’ai des armes pour travailler avec le langage… Je me convaincs que cette situation de force dans laquelle je suis, elle me donne la responsabilité d’assumer ma position. Parce que si les gens qui peuvent ne le font pas, qui va le faire?» soutient Neige Sinno, en entrevue au Soleil.

En visioconférence comme dans son livre, la femme de 46 ans souligne qu’elle a déjà entamé une démarche et des réflexions par rapport à ce qu’elle a vécu dans les années 90.

La violence sexuelle qu’elle a subie entre sept et quatorze ans teinte d’ailleurs déjà certains de ses textes.

Pourquoi alors écrire Triste tigre, maintenant, trente ans après les faits? En partie parce qu’elle est dorénavant mère.

«J’ai 46 ans. J’appartiens à une génération de parents. […] Nous avons une réflexion sur l’enfance, sur notre posture d’adulte par rapport aux enfants, sur les violences sexuelles qu’ils peuvent subir, sur comment on les protège, etc.» explique celle dont la plume est portée par le féminisme latino-américain et le mouvement #MoiAussi.

Avec son nouveau livre, Neige Sinno pose donc plusieurs questions sur ce «problème de société» que sont les violences sexuelles. Sans porter le chapeau d’experte, l’écrivaine invite ses lecteurs à suivre «le processus de pensées» des victimes.

Multiplier les points de vue

Au fil des 283 pages de Triste tigre, Neige Sinno entremêle bon nombre de réflexions à certains souvenirs. Comme son enfance dans les Hautes-Alpes, au sud de la France, ses premières années aux côtés de ses parents un peu hippies, l’arrivée de son beau-père, la façon dont les agressions ont débuté, leurs impacts sur sa croissance et sur sa vie adulte. Le tout à travers les yeux de la petite fille qu’elle était ou encore de la mère qu’elle est aujourd’hui.

«Il y aussi la lectrice et l’universitaire que je suis», souligne celle qui a étudié en lettres et réalisé une thèse en littérature anglophone.

Tout au long de son livre, l’écrivaine convoque ainsi les mots de plusieurs auteurs comme Annie Ernaux, Vladimir Nabokov et Virginia Woolf.

«On pense que les violences sexuelles ne sont pas un sujet littéraire, mais c’est très présent dans la littérature», note d’ailleurs l’autrice.

Lauréate du prix Femina, Neige Sinno allie roman autobiographique et essai tout au long de Triste tigre afin de réfléchir sur la question des violences sexuelles. (THOMAS SAMSON/AFP)

Ces nombreux points de vue permettent à Neige Sinno d’à la fois garder une distance par rapport à son sujet, mais d’être aussi au cœur de son expérience personnelle. Elle crée ainsi un espace qui la protège, à la fois elle et son lecteur.

Les scènes d’agression sexuelle qu’elle expose ne sont d’ailleurs pas gratuites et sont précisément encadrées par son analyse.

«J’ai fait le pari que mes lecteurs savent de quoi je parle et que ce n’est pas la peine d’avoir des émotions trop violentes. Or, des fois, il faut le faire. […] On parle d’un sujet abstrait, de concepts, de domination, mais il y a des moments où j’ai besoin de ramener ça à une réalité concrète», souligne Neige Sinno, sans cacher la difficulté qu’elle a eue à mettre sur papier ses souvenirs.

Les limites de la littérature

Entre les pages de son livre, l’écrivaine affirme être «dans une quête de vérité». Mais pas par rapport à sa propre histoire. Parce que «la mémoire est faillible» et que le procès de son agresseur a déjà eu lieu, il y a plus de vingt ans.

«Ce qui anime ma quête, ce n’est pas d’élucider la mécanique du viol, d’éclairer tout ça par des concepts théoriques. […] Mon projet, ce n’est pas de raconter mon histoire, c’est de partager mon processus mental», ajoute celle qui vit dorénavant au Mexique.

«Au fond, qu’est-ce que ça change que ce soit mon histoire personnelle? […] Un texte, c’est un texte. Sa puissance, elle est en lui. Ça ne dépend pas de moi en tant que personne.» — Neige Sinno

Dans Triste tigre, l’écrivaine explore toutes les facettes de son histoire, allant même jusqu’à interroger la littérature ainsi que son livre. Un espace où les mots ne pourront jamais décrire l’horreur qu’elle a vécue dans sa jeunesse. Un lieu qui n’offrira jamais la totalité des réponses.

«Je pense que c’est important pour moi de ne pas me faire d’illusions, de me rappeler que je suis toujours dans ce paradoxe où je me confronte à quelque chose d’irracontable», confie l’artiste.

Contrairement à bien des auteurs, la quarantenaire ne cherche d’ailleurs pas à se soulager grâce à l’écriture.

«Pour moi, [le pouvoir de la littérature], c’est la quête de sens. […] Et ça ne veut pas dire qu’on va trouver du sens, mais on construit, avec des idées et le langage, une possibilité de faire sens», observe Neige Sinno.

Sans happy end

Les lecteurs qui traversent Triste tigre s’y attendent: il n’y aura pas de paix à la fin de l’histoire. Ni d’éclats de joie heureux ou de grand soulagement.

Mais comment envisage-t-on l’avenir lorsqu’on ne croit pas au «mythe du survivant»?

«C’est pas que je ne veux pas [être en paix], mais je crois que je ne serai jamais victorieuse sur ça», confie doucement l’écrivaine.

Des images lui viennent en tête: un boulet, une «petite jambe de bois»… Neige Sinno est convaincue qu’elle sera toujours habitée par les viols répétés dont elle a été victime. Ce qui ne l’empêchera toutefois pas d’écrire, d’avoir des amis et d’être heureuse.

«Je trimballe cette blessure dans ma vie et dans mon écriture. Ça constitue qui je suis en tant que personne et en quant qu’autrice. Que je le veuille ou non, mon regard est conditionné par cette expérience-là. Mais ce n’est pas triste! On a tous des expériences graves, au bout d’un moment, dans la vie», conclut l’écrivaine, sourire en coin.

