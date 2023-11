Ringo Starr offre un voyage à travers la mode et l’histoire des Beatles

Publié vendredi, Beats & Threads est un voyage illustré à travers les décennies de l’ancien batteur des Beatles dans l’industrie du spectacle, avec des images de tout, allant de ses batteries à sa garde-robe avant-gardiste. Le livre de 312 pages est vendu par l’intermédiaire de la division d’édition de Julien’s Auctions.

Le livre comprend quelque 300 images présentant des moments intimes et souvent inédits de l’artiste.

La maison d’édition présente l’ouvrage comme un voyage à travers la mode et l’histoire des Beatles.

Beats & Threads se détaille à 80 $US, et certaines éditions signées se vendent 750 $US. Toutes les recettes seront versées à la Lotus Foundation, qui soutient divers projets caritatifs, allant de la toxicomanie à l’itinérance.

Starr, âgé de 83 ans, a eu une année 2023 chargée, en sortant l’EP Rewind Forward, en faisant une tournée avec son All-Starr Band et en travaillant avec Paul McCartney sur la «dernière» chanson des Beatles, Now and Then.