Quatre bandes dessinées à saveur historique

(Courtoisie)

Arthur Leclair, projectionniste ambulant, Normand Grégoire et Richard Vallerand, La Pastèque; 188 pages

COTE : ♦♦♦♦

Décembre 1970, à Montréal : Arthur Leclerc est sur son lit de mort; à moitié délirant, il confond le visage de sa petite-fille avec celui de Yolande, la femme qu’il a aimée jadis. Et lui lègue les clefs d’un vieux coffre qui prend la poussière dans un chalet de La Vallée-de-la-Gatineau. Flashback. Noël 1884, Buckingham. À l’occasion d’une étrenne bien spéciale, Arthur Leclair, gamin de Hull, découvre avec fascination un étrange appareil (l’«historiographe»), sorte de lanterne magique qui projette en grand format de bien belles et bien exotiques images. Le voilà accro. Il l’ignore encore, mais son destin s’est dessiné là : il deviendra «le gars des vues».

L’enfant grandit au milieu des ombres chinoises, bientôt remplacées par les décors de théâtre, au côté de son ami Wilfrid Sanche (oui, celui dont la Maison-Sanche, édifice patrimonial du quartier du Musée, porte le nom). Malgré les ordres paternels, Arthur ne reprendra pas la boucherie familiale : il poursuivra ses «folleries». Au tournant du siècle, le voilà arpentant le Québec avec sa carriole, son cheval et ses appareils, déterminé à apporter les premières lumières cinématographiques dans les petites villes et les coins reculés de la province.

Et c’est à bord de cette carriole hippomobile (rebaptisée Le Merveillographe) que commence l’aventure du cinéma au Québec, à une époque où le progrès et la religion ne font pas toujours bon ménage. D’aucuns l’accueillent avec crainte ou la qualifient d’«invention du diable». Arthur le «montreur d’images», lui, est déjà en train d’apprendre à jouer avec les produits chimiques... car sa machine ne se contente pas de bombarder d’images, elle sait aussi en capter.

Sur un scénario de Normand Grégoire (La Petite Patrie), Richard Vallerand (Automne rouge), ce Projectionniste ambulant pétri d’humanité et d’émotions «rétro» (pensons au ton de Magasin Général) est une BD qui séduira tant les amateurs d’Histoire que les cinéphiles – lesquels pourront reconnaître, sur l’écran d’Arthur et au détour de ses séances et bivouacs, des images mises en boîte par Méliès, Max Linder ou leurs contemporains.

•••

(Courtoisie)

M. Nault, Kas & Cas, Station T; 120 pages

COTE : ♦♦♦

Biographie du danseur et chorégraphe Fernand Nault, nom indissociable des Grands Ballets canadiens, le roman graphique M. Nault est signé par Kas & Cas, un tandem d’auteures mère-fille derrière lequel se «cachent» l’ex-ballerine aux Grands ballets canadiens Kerry-Anne Saouter (la fille) et Catherine Saouter (sa mère, enseignante universitaire). D’aucuns voudront voir dans le nom Kas & Cas un double clin d’œil à Casse-Noisette; vraisemblable, puisque c’est à M. Nault que l’on doit cet intemporel ballet.

Cette BD richement documentée – les dessins en noir et blanc se mêlent à des photos d’époque et autres reproductions de documents d’archives – retrace en détail la carrière franchement spectaculaire de cet artiste qui a fricoté avec l’American Ballet Theater, côtoyé des créateurs de renom (Igor Stravinsky, Marc Chagall, etc.( sans oublier sa collaboration avec The Who, sur l’adaptation scénique de leur emblématique œuvre Tommy).

Le récit, très humain, se nourrit d’éléments tirés de la correspondance entre Nault et sa sœur, lettres auxquelles a eu accès la scénariste. On commence par y croiser le danseur André Laprise, qui devint le répétiteur puis l’ami du chorégraphe décédé en 2006. M. Laprise, aujourd’hui directeur de l’Académie de danse de l’Outaouais, à Gatineau, est depuis 1979 le protecteur de l’œuvre et du patrimoine «immatériel» de son mentor (en tant que responsable du Fonds chorégraphique Fernand Nault).

Cette plongée dans l’univers de Nault – dont on ne regrette qu’une chose : l’approche graphique rudimentaire, plus proche de l’esquisse que de l’épure – demeure une ravissante occasion de (re)découvrir un demi-siècle de création, tout en traversant les secousses socio-politiques qu’a connues le Québec.

Rappelons que le chorégraphe, dont on fêtait en 2021 le centième anniversaire de naissance, fait l’objet d’une grande exposition itinérante, Fernand Nault, une passion, un legs, attendue à Gatineau en janvier 2024.

•••

(Courtoisie)

Dissident Club, Taha Siddiqui et Hubert Maury, Glénat; 264 pages

COTE : ♦♦♦♦♦

À l’heure où les fondements du journalisme sont remis en question, voire sapés, par les amateurs de «vérités alternatives», Dissident club - Chronique d’un journaliste pakistanais exilé en France vient réaffirmer la nécessité de la profession et de sa démarche.

Ce roman graphique autobiographique suit le parcours de Taha Siddiqui, journaliste d’investigation balloté entre l’Arabie saoudite et le Pakistan, mais aussi déchiré entre un Occident fantasmatique (celui de Clark Kent, journaliste alter-ego de Superman) et l’Orient (celui de ses parents islamistes radicalisés, qui souhaitent faire de lui un moudjahidine et pour qui le journalisme est un métier d’hérétiques ; et celui d’un régime militaire pakistanais qui, pour ne pas s’aliéner le soutien des puissants imams, fait preuve d’une tolérance quasi complice envers les mouvements terroristes).

Siddiqui, lauréat du Prix Albert-Londres 2014 (la plus haute distinction journalistique remise en France), et Hérault de la liberté de la presse, vit désormais à Paris, où il a ouvert en 2020 un café-bar-lieu de conférences et d’expositions destiné à faire résonner la parole des dissidents des quatre coins de la planète.

Sa BD, publiée par Glénat en partenariat avec Reporters sans frontières et France Info, retrace son combat au service de la vérité, dans une zone du monde où l’on se heurte vite aux dogmes d’une foi aveugle et aux doctrines politiques pas moins hermétiques.

On le suit à travers quatre décennies, depuis sa tendre enfance jusqu’à son départ du Pakistan où sa vie et celle de sa famille étaient en péril. Et quel parcours! Les moments d’euphories professionnelles sont de courte durée, quand il faut zigzaguer entre la guerre du Golfe, la police des mœurs, la tyrannie manifeste et le terrorisme latent d’un pays fracturé.

Le ton adopté est parfois celui du journaliste de terrain (en zone de guerre), mais, surtout, celui plus décomplexé de la chronique, Siddiqui laissant perler un humour «libérateur» tant pour l’auteur que pour le lecteur. Le récit est dynamisé par le trait nerveux de son «fixer» aux dessins, Hubert Maury. Passionnant et d’autant plus édifiant qu’il apporte un regard intérieur très éclairant sur la situation au Proche et au Moyen-Orient.

•••

(Courtoisie)

Une Révolution nommée Raspoutine, Hernán Migoya et Manolo Carot, Glénat, 66 pages

COTE : ♦♦♦♦

Si Une Révolution nommée Raspoutine, BD passablement verbeuse, semble aussi théâtrale, c’est sans doute que son auteur, l’Espagnol Hernán Migoya, partage son talent entre la mise en scène, la réalisation (le film Je suis un pantin!) et la BD (Pepe Carvalho, avec Bartolomé Seguí).

Le récit, qui alterne entre la ville de Saint-Petersbourg, époque contemporaine (2016), et la Petrograd qu’elle fut en 1916, repose sur des dialogues mordants, à commencer par cet échange verbal aux allures de duel entre Grigori Efimovitch, alias Raspoutine, et une fillette encore prépubère prénommée Alissa, venue demander une faveur au prêtre... tout en l’accusant d’être un charlatan doublé d’un coureur de jupons.

Cette gamine pleine d’aplomb s’avérera être Alissa Zinovievna Rosenbaum (1905-1982), qui se fera plus tard connaître (aux États-Unis) sous le nom de plume Ayn Rand, en tant que romancière à succès et philosophe.

La multiplication des phylactères – pas plus que les qualités littéraires de leur contenu, qui, de Poushkine à Nabokov en passant par Dumas, enchaîne les références à l’art et la littérature – n’occultent toutefois jamais les images et la mise en couleur de Manolo Carot, proprement stupéfiantes.

Les thèmes de la perversion et de l’innocence traversent cette BD qui démarre au Musée de l’érotisme, devant un phallus de fort beau gabarit moulé à même l’entrejambe de l’énigmatique «Moine fou», connu pour son insatiable appétit sexuel. Raspoutine, qui a l’oreille attentive (et peut-être d’autres parties du corps) de la tsarine n’en fait pas un mystère : son appendice est en soi un organe politique. Armé de son «Christ miniature», ce «Libre serviteur» (autoproclamé) de Dieu est toujours partant pour un deuxième service. En fin d’ouvrage, un lexique d’une trentaine de mots ou expressions rédigés en russe dans le texte, nous apprend que «raspoutnyi» signifie «débauché».

L’illustrateur devra d’ailleurs déployer des trésors d’imagination pour conserver, non pas une chasteté graphique, mais du moins un équilibre, pour que cette histoire jonchée de corps nus, d’esprits libérés des contraintes morales et de bassins ouverts aux joies de la fornication, demeure sensuelle et païenne, mais «grand public», sans sombrer dans la pornographie.

Au détour des joutes verbales, le lecteur savourera cette érudite plongée dans les antichambres du pouvoir, dans les coulisses du théâtre, dans les alcôves de bains publics, et jusque dans les rues enneigées, dans cet étrange ballet où sexe, mystique et politique (il est aussi question d’oppression et de lutte des classes) font bon ménage, en dépit de la dépravation.