Paul Rock: forger une communauté

La série De toutes beautés présente des rencontres marquantes entre la comédienne, artiste multidisciplinaire et galeriste Geneviève Boivin-Roussy et des artisans du territoire. Des moments où l’art devient un prétexte pour réfléchir et ralentir tout en créant des liens humains, poétiques et philosophiques.

Crédits

Télé-Québec Estrie et Montérégie

Caméra, montage et réalisation: Myriam Leblond et Pierre-Luc Racine

Mixage sonore: Matthieu Bourque

Coordonnatrice: Mélodie Turcotte

Technicienne de production: Florence Crête-Lafrenière

Cheffe de contenu: Ariane Gratton-Jacob

Directrice: Jeanne Dompierre

Invité

Paul Rock

Animatrice

Geneviève Boivin-Roussy

Œuvres

Racines: © Paul Rock, artisan

Illustrations: © Geneviève Boivin-Roussy

Remerciements

À la Galerie G de BR.

À La Chiffonnière.