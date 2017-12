En attendant un premier grand rôle...

Mère courage, Jeanne Dark des Abattoirs, L'Opéra de Quat'sous : France Castel a beaucoup joué Brecht. Et elle remet ça.

Dès janvier, elle sera la mère de l'aviateur dans La bonne âme du Se-Tchouan , au Théâtre du Nouveau Monde, avec Isabelle Blais et Émile Proulx-Cloutier, entre autres.

« J'aime ça, du Bertolt Brecht. Il y a tellement de sources de plaisir dans l'univers complexe de ses pièces. Et il y a souvent de la musique. Cette fois, on joue dans une Chine imaginaire. Est-ce que ça existe encore, une bonne âme? C'est la question centrale de la pièce. Et ça fait du bien de se le demander à notre époque où la Terre ne va pas très bien », souligne la comédienne, qui apparaissait aussi dans le dernier film d'André Forcier, Embrasse-moi comme tu m'aimes.