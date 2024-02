Nos critiques de la semaine

Le successeur : la tragédie en héritage

Le successeur, bande-annonce

Le popcorn ne fait pas long feu devant des films comme Le successeur, qui nous gardent captivés et sur le bout de notre chaise pendant plus d’une heure.

Pour lire la critique complète de Léa Harvey.

La nuit d’Orion : brillante noirceur

La nuit d'Orion, bande-annonce

On ne juge pas un livre à sa couverture. On devrait en faire autant pour un film et sa bande-annonce. Celle de La nuit d’Orion (Orion and the Dark) est peu représentative de l’œuvre brillante et touchante tirée du livre du même nom d’Emma Yarlett.

Pour lire la critique complète.

Argylle : un espion dans la tête

Argylle, bande-annonce

Les films de Matthew Vaughn sont cool. Argylle est dans cette lignée et se distingue par un scénario rocambolesque et davantage de folie.

Pour lire la critique complète.

La zone d’intérêt : bâtir sa maison dans les affres d’Auschwitz

La zone d'intérêt, bande-annonce

Les œuvres portant sur la Seconde Guerre mondiale sont innombrables… et souvent redondantes. Comme celles qui nous ont plongés 1001 fois au cœur des camps de concentration, dans les réseaux clandestins de la Résistance ou à travers des histoires d’amour impossible… Mais un film comme La zone d’intérêt de Jonathan Glazer? Voilà un bijou rare et précieux pour cette niche historique.

Pour la critique complète de Léa Harvey.

Une affaire d’honneur : Escrime et chatoiements

Une affaire d'honneur, bande-annonce

Durant des siècles, en Europe, le sens de l’honneur confinait à l’orgueil — qui, une fois entaché, se lavait dans le sang. Une affaire d’honneur, signé Vincent Perez, plonge le spectateur dans ce Paris de 1887, à l’heure où les affronts se règlent à coup de camouflets (la gifle gantée), suivis de duels à l’épée, au sabre ou au pistolet.

Pour lire la critique complète d’Yves Bergeras.