Albert Dupontel : savoir rire du système

Après plusieurs années couronnées de succès, Albert Dupontel s'est lancé dans la satire politique avec Second tour, son plus récent film. (Yohan Bonnet/Archives Agence France-Presse)

Après 9 mois ferme (2013), Au-revoir là-haut (2013) et Adieu les cons (2020), le cinéaste français a sauté dans l’aventure de Second tour. Une satire politique dans laquelle la journaliste mademoiselle Pove (Cécile de France) enquêtera sur Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel), un riche héritier sans expérience politique et pourtant favori dans la course à la présidentielle.

Le Soleil s’est entretenu par écrit avec Albert Dupontel afin de discuter de ce film qui nous plonge dans les coulisses du fameux «système».

Q M. Dupontel, vous avez déjà dit à certains médias que vous n’aviez pas de position politique, que vous ne votiez pas. Mais pourquoi alors cette envie de réaliser un film comme Second tour qui est éminemment politique?

R À vrai dire, je souhaitais faire une comédie sur fond politique et au final on m’a dit que j’avais fait un film politique avec des moments de comédie. L’époque ne se prête pas beaucoup à l’ironie sur ce sujet.

Q Votre œuvre met dès le départ cette phrase en exergue : «La seule façon de renverser le système, c’est d’appartenir au système.» Pourquoi exactement?

R L’idée originelle du film est un documentaire Netflix sur Robert Kennedy [le frère de l’ancien président des États-Unis, John F. Kennedy]. Je vous le recommande d’ailleurs.

L’idée saugrenue du sujet a été de me dire «et s’il n’avait rien dit de ses vraies intentions politiques?». Il appartenait au système, en connaissait les rouages et les dangers et était à même de changer les choses, d’où cette phrase.

Les révolutions (surtout la française) ont été faites par des gens très proches du pouvoir et qui en connaissaient parfaitement le fonctionnement…

Riche héritier, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) prendra facilement la tête dans la course à la présidentielle. Mais que souhaite-t-il vraiment accomplir à la tête de l'État français? (AZ Films)

Q En tant que réalisateur, croyez-vous que le cinéma et ses artisans doivent «appartenir au système» pour bien l’illustrer et le critiquer?

R Un artiste se doit de n’appartenir à aucun système, sans forcément le critiquer ou le dénoncer. Il se doit juste d’être indépendant.

Q Au-delà des mondes politique et médiatique, vous abordez aussi dans Second tour la crise environnementale. Est-ce un enjeu qui vous inquiète particulièrement en tant que citoyen?

R Cet enjeu me paraît tellement central et essentiel que je ne comprends même pas les autres préoccupations officielles, si ce n’est qu’elles sont celles d’un pouvoir politique particulièrement déconnecté. Et pas qu’en France… En Alberta, votre environnement dérouille sec pour le bien-être de multinationales qui exploitent des énergies fossiles.

Q Vous dédiez votre film à de grands hommes du cinéma français qui nous ont quittés dernièrement : Jean-Paul Belmondo, Bertrand Tavernier ainsi que Michel Deville, avec qui vous avez travaillé. En quoi ont-ils marqué votre façon de faire du cinéma?

R Ils ont marqué mon enfance, ma jeunesse, en particulier Belmondo, hymne à la vie. Puis, en tant que cinéphage ou cinéphile, Tavernier a été pour moi une source inépuisable. Enfin, Deville m’a honoré de sa considération en me faisant jouer dans La maladie de Sachs, et ce, même après que j’aie réalisé mon premier long métrage, Bernie, qui m’avait pourtant disqualifié auprès de la profession et de la presse officielle…

Gros merci à ces trois grands artistes, très différents sur la forme, mais identiques sur le fond pour leur amour immodéré du cinéma.

Malencontreusement attitrée à la couverture du football, la journaliste politique, mademoiselle Pove (Cécile de France), et son caméraman, Gus (Nicolas Marié), découvriront toutefois ce qui se cache sous la façade parfaite de Pierre-Henry Mercier. (AZ Films)

Q Vos œuvres cinématographiques tanguent souvent entre des moments plus dramatiques et d’autres comiques. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce mélange entre différents registres?

R Rien ne me plaît. Ce n’est que ma perception sincère de la dimension que je traverse et où, en permanence, mes émotions alternent entre fou rire et détresse.

Q Les films d’Albert Dupontel sont toujours très attendus. Comment jonglez-vous avec le succès? Et que souhaitez-vous faire de la tribune qui l’accompagne?

R En France, la réception de Second tour a été moins bonne que celle des précédents opus. Ça nous a placés en outsiders. Une place qui me convient davantage que celle du «réalisateur attendu».

Q Que pouvez-vous nous dire sur votre prochain film, Il faut brûler maman? Y retrouvera-t-on, comme dans Second tour, un regard cynique sur notre époque?

R Je ne me trouve en aucun cas cynique.

J’ai toujours beaucoup de tendresse pour mes personnages, même les méchants, lesquels sont à mes yeux les fruits d’une éducation déviante plus que d’une méchanceté innée à laquelle je ne crois pas. Cf. Rousseau.

Il faut brûler maman parlera justement des conséquences de l’enfance de nos parents sur notre éducation.

Q Finalement, petite question technique, il y a dans Second tour plusieurs travellings circulaires qui encerclent certains personnages. Y a-t-il une raison particulière à ce choix de prise de vue?

R Plutôt que le champ/contre champ — très pauvre techniquement, mais cher au cinéma de la Nouvelle vague —, le mouvement Ophulsien [du cinéaste Max Ophüls] ou Gilliamesque [de Terry Gilliam] m’a toujours fasciné. Il correspond à une impatience naturelle que les travellings circulaires restituent très bien en ce qui me concerne. Les face-à-face de la vie me font bouillir… tabernacle!

Second tour prendra l’affiche au Québec dès le 2 février.

Les réponses ont parfois été modifiées pour des raisons de clarté et de longueur.