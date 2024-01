Décès de l’actrice Sandra Milo, muse de Fellini

Sandra Milo, connue pour sa voix aiguë et distinctive, est décédée dans son sommeil chez elle à Rome, entourée de sa famille. (Alexandra Wey/Archives Associated Press)

Milo, connue pour sa voix aiguë et distinctive, est décédée dans son sommeil chez elle à Rome, entourée de sa famille et de ses chiens bien-aimés Jim et Lady, selon un communiqué de la famille diffusé par la télévision publique RAI.

La Biennale de Venise a rendu hommage à la défunte sur les réseaux sociaux, la décrivant comme une actrice «inoubliable et polyvalente», tant dans la comédie que dans le drame.

Née Elena Salvatrice Greco, Milo a démarré sa carrière dans le film de Roberto Rossellini de 1959 Il generale Della Rovere. Elle a joué avec certains des plus grands de l’industrie cinématographique italienne d’après-guerre, notamment Alberto Sordi et Marcello Mastroianni, avec qui elle est apparue dans le film oscarisé 8 1/2.

Milo a joué Carla, la maîtresse du réalisateur interprété par Mastroianni, Guido.

Fellini l’a ensuite choisie aux côtés de sa propre femme dans le film Juliette des esprits en 1965. Deux décennies plus tard, Milo a raconté leur histoire d’amour secrète de 17 ans dans son livre indirectement autobiographique, Caro Federico.

Milo est ensuite devenue un incontournable de la télévision italienne en tant qu’animatrice d’émissions de variétés.