Marc-André Grondin: dans la peau du destin

«Quand j’ai vu Jusqu’à la garde, j’étais sur le cul. Xavier Legrand est un grand directeur d’acteurs. C’est un super réalisateur qui a une vision extrêmement précise de ce qu’il veut», soutient Marc-André Grondin, au bout du fil.

Fort satisfait du tournage de Le successeur, l’acteur québécois a rapidement tissé une relation de confiance avec son réalisateur.

«Il faut énormément d’abandon pour travailler avec lui. Il faut être capable de le suivre… Mais en même temps, il ne laissera jamais passer une prise qui est juste correcte. […] Et il y a quelque chose de super rassurant là-dedans», ajoute l’artiste de 39 ans.

Selon ce dernier, rares sont les projets où toutes les scènes ont d’emblée la même valeur. Faute de temps. Sur le plateau de Le successeur, les moments charnières comme les séquences plus anodines recevaient pourtant la même attention.

Dans Le successeur, Marc-André Grondin incarne Ellias, un jeune designer anxieux qui sera happé de plein fouet par son héritage paternel. (Entract Films)

S’il s’est senti entre de bonnes mains, Marc-André Grondin ne nie toutefois pas la difficulté de certaines scènes. En particulier celles où son personnage, Ellias, un jeune designer anxieux, vit des crises de panique particulièrement poignantes.

«Moi, je décroche très vite. Mais là, j’ai eu des petits moments où j’ai senti que j’avais choqué mon corps», partage l’acteur, qui a aussi beaucoup tourné de nuit.

De retour au Québec, après avoir fui pendant vingt ans en France, Ellias devra mettre sur pause sa carrière prometteuse dans l’industrie de la mode afin de gérer la succession et les funérailles de son père. Loin de sa vie parisienne riche et glamour, dans un petit bungalow de la Rive-Nord de Montréal, il découvrira toutefois que son patrimoine familial cache des secrets bien sombres.

«Je savais que ça allait être dark et qu’il y avait une descente aux enfers, mais je ne savais pas que ça le serait tant que ça.» — Marc-André Grondin, à propos du scénario du film Le successeur

Malgré ce rôle physiquement éprouvant, Marc-André Grondin affirme avoir l’impression d’être allé au bout de son personnage, d’avoir plongé dans chacune de ses brèches. Une réussite qu’il associe encore une fois à son réalisateur.

«Si ça n’avait pas été de Xavier [Legrand], on serait resté un peu plus en surface. […] Là, on fait pleurer un personnage parce qu’il casse et qu’il n’a plus aucun contrôle sur son corps ni sur ses émotions.

«On ne fait pas ça pour toucher le monde, mais bien pour montrer la laideur émotionnelle d’une certaine situation», explique Marc-André Grondin.

Du cinéma pur jus

Le Successeur baigne ses spectateurs au cœur d’une tension quasi oppressante. Et ce, dès le premier plan, où l’on plonge — à l’instar d’Ellias — dans une spirale en continu, dans un gouffre. À l’instar des grands films noirs, estime d’ailleurs Yves Jacques, qui interprète ici un mystérieux rôle.

«Dans un film noir, tu souhaites que les policiers arrivent alors que, dans un film policier, ils sont déjà là et font une enquête. Le successeur est dans le pur style du film noir. C’est un bel exemple qui montre que ce type d’œuvres peut encore exister de nos jours», souligne d’emblée Yves Jacques, en entrevue au Soleil.

Yves Jacques s'est dit fort heureux du personnage qu'on lui a proposé de jouer dans Le successeur. (André Pichette /Archives La Presse)

De son côté, Marc-André Grondin affirme avoir lu le scénario de ce long métrage «comme une tragédie grecque».

«Ellias se crée une nouvelle vie de l’autre côté de l’Atlantique, mais d’une certaine façon le destin le rattrape. Dès le début du film, il se fait aspirer dans un gouffre duquel il ne peut pas se sortir. Comme s’il ne pouvait pas se sauver de qui il est réellement. Même s’il fait tout pour combattre ça, c’est une fatalité», partage l’acteur qui cumule les succès au petit et au grand écrans.

Mais peu importe les étiquettes. Car, en adaptant librement le roman L’ascendant d’Alexandre Postel, Xavier Legrand a mis à sa main cette histoire. Faisant d’Ellias un designer de mode québécois plutôt qu’un vendeur de téléphones mobiles français comme dans l’œuvre originale.

«[Le producteur] Alexandre Gavras, qui est le fils de Costa-Gavras, qui est d’une grande ouverture d’esprit a accepté ce pari que Marc-André et moi puissions parler québécois. C’est audacieux! […] C’est rare et j’espère que ça donnera l’idée à d’autres [réalisateurs] de le faire», soutient Yves Jacques, fort heureux d’avoir pu jouer un rôle québécois dans un film français.

Le successeur prendra l’affiche dès le 2 février.