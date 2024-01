Une affaire d’honneur, signé Vincent Perez, plonge le spectateur dans ce Paris de 1887, à l’heure où les affronts se règlent à coup de camouflets (la gifle gantée), suivis de duels à l’épée, au sabre ou au pistolet.

Or, au 19e siècle, il en faut bien peu pour se sentir sali. Les hommes sont sanguins; les emportements, nombreux. L’engouement pour les duels est tel qu’il décime les rangs d’une «élite» sociale apparemment fière de confondre prudence et arrogance. Au point que les duels sont interdits.

Une interdiction dont si fichent royalement les «tribunaux d’honneur», qui se piquent d’apporter un cadre réglementaire aux règlements de compte. Car non, on ne blesse ou trucide pas n’importe comment : choix du lieu, des armes, des témoins, de l’éventuel «substituant», contre-vérification des motifs: les règles, aussi précises que nombreuses, doivent être respectées à la lettre. Là itou, tout est question d’honorabilité.

Rendre compte finement de tout cela, sans assommer le spectateur : voilà une des première grandes forces de ce film.

Le personnage central demeure un homme. En l’occurrence, le maître d’armes Clément Lacaze (rôle défendu par Roschdy Zem), un escrimeur hors pair dont on va pouvoir suivre les coups de poignet à mesure que d’autres fines lames de Paris oseront le provoquer, pour des questions d’honneur familial, d’orgueil personnel, ou tout simplement vengeresses.

Guillaume Gallienne et Roschdy Zem se font escrimeurs et duellistes (ou directeurs de duel, parfois) dans Une affaire d'honneur. (Les films Opale)

Perez, comédien suisse rompu aux films d’époque (il jouait Christian-la-potiche dans le Cyrano de Bergerac de Rappeneau), se retrouve d’ailleurs en bonne place dans la liste des duellistes offensés qui viendront «demander réparation» à Lacaze.

Mais le scénario s’intéresse par la bande – et c’est là son plus grand intérêt – à la figure historique méconnue de Marie-Rose Astié de Valsayre, une féministe d’avant-garde. Voire d’av...«en garde», car, en marge de ses combats pour l’avancement de la condition féminine, Marie-Rose est aussi une escrimeuse douée.

Le film a pour cadre une époque où les femmes sont «corsetées» par les conventions sociales misogynes, n’ayant ni le droit de vote, ni celui d’étudier librement, ni même celui de porter des pantalons.

Roschdy Zem et Doria Tillier se partagent les rôles principaux du film Une affaire d'honneur, de Vincent Perez. (Les films Opale)

La demoiselle ne supporte plus qu’on se moque d’elle en raison de ses revendications sociales – jugées ridicules. Comme elle est presque aussi impulsive et farouche qu’elle est déterminée, elle se met à défier les hommes en duel.

Cette sous-intrigue qui semblait au départ presque anecdotique finit par piquer tout l’intérêt, car ses provocations (au duel) de Marie-Rose ne provoquent que les quolibets.

Ce quatrième long métrage de Vincent Perez évoque instantanément l’excellent Les duellistes (de Ridley Scott, avec Harvey Keitel) en raison de son sujet et de ses nombreuses scènes d’escrime joliment chorégraphiées et mises en scène. Il s’en distingue toutefois joliment, en imposant un regard féminin sur ce patriarcal ballet d’escrimeurs bouffis de morgue et de testostérone.

Une scène du film Une affaire d'honneur (Les films Opale)

Un regard équilibré, puisque le film, refusant de verser dans la facilité, s’escrime à ne pas trop tirer sur le fil narratif de la romance grand-public, lorsque l’impassible Lacaze et la fougueuse Valsayre seront amenés à jouter sur le terrain de l’affect. Pour l’amour de l’escrime, s’entend.

La période historique est richement dépeinte, costumes et décors sont impeccables, et la direction photo, toute aussi soignée, est chatoyante. Autre atout de taille : les comédiens évitent l’emphase (à part pour l’émotive Marie-Rose). Si le jeu peut sembler parfois amidonné, c’est qu’ils ont le port altier de ceux pour qui tout est toujours question d’honneur et de dignité.

Une affaire d’honneur est présenté au cinéma.

