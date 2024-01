Grand prix du Festival de Cannes, La zone d’intérêt était fort attendu dans les cinémas de Québec. Jeudi soir, de nombreux cinéphiles étaient d’ailleurs au rendez-vous, au Clap de Sainte-Foy, afin d’assister à l’une des premières projections du film dans la capitale.

Difficile de rester de glace devant cette œuvre étonnante qui établit son histoire à quelques centimètres du camp de concentration d’Auschwitz, sans jamais nous y faire entrer.

Adaptation du roman éponyme de l’écrivain britannique Martin Amis, La zone d’intérêt campe sa trame principale chez le commandant Rudolf Höss (Christian Friedel). Un père de famille dont le métier est de gérer le plus gros centre d’extermination nazi.

Pendant que son mari est au boulot, Hedwig (Sandra Hüller) construit quant à elle un petit coin de paradis pour ses enfants. Alors que certains plantent quelques arbres dans leur cours pour avoir un brin d’intimité, elle sèmera des vignes afin de camoufler le mur qui sépare son jardin d’une violence inouïe.

Jonathan Glazer offre ici au public de voir «l’envers de la médaille», comme une incursion dans une autre facette de l’histoire. Le côté allemand comme on l’a rarement vu.

«Les Juifs sont de l’autre côté du mur», lancera d’ailleurs distraitement Hedwig à sa mère en visite, comme s’il s’agissait d’un détail sans importance.

Hedwig posera les fondations de sa maison à quelques pas du camp de concentration d'Auschwitz. Et ce, sans aucun malaise. (Entract Films)

On le comprendra assez vite : chez les Höss, le quotidien bat ainsi son plein normalement. Les anniversaires, les histoires du soir, les parties de pêche, les baignades et les amours d’été se vivent rondement, sans anicroche.

Et pourtant le clapotis de la piscine, le vert vibrant des plantes ou le parfum des fleurs n’arrivent pas à couvrir toute l’horreur qui avoisine la petite famille : les détonations des fusils, les cris, les pleurs et le grondement des fournaises résonnent sans cesse de l’autre côté du mur de brique.

C’est dans cette trame sonore bruyante et effarante que réside tout le génie de Jonathan Glazer. Car le réalisateur capture ici tous nos sens grâce à son habile utilisation du hors-champ. Il laisse ainsi habilement le soin au public d’imaginer les scènes horrifiantes qui ont lieu à quelques mètres des personnages; d’établir ce qui produit ces sons dont la source n’est pourtant que trop évidente.

Le cinéaste britannique (Naissance, Sous la peau) a de quoi choquer les esprits en montrant d’autant plus la façon dont les camps sont gérés. C’est-à-dire comme des entreprises dont on souhaite augmenter les profits en incinérant plus de «chargement».

Accompagné par une musique anxiogène et des plans riches de sens, La zone d’intérêt nous propulse à la frontière de l’horreur. Une zone où la vie continue sa course oppressante et cruelle. D’un côté comme de l’autre.

La zone d’intérêt est présenté au cinéma.

(Entract Films)

