Deux Québécois dans la course aux Césars

Après avoir présenté Simple comme Sylvain dans le volet Un certain regard du festival de Cannes, la réalisatrice Monia Chokri retrouve son film parmi les nominations aux Césars du cinéma français. (Valery Hache/Archives AFP)

La cinéaste chaleureusement applaudie pour ce dernier long métrage aura toutefois de la compétition. Elle devra notamment affronter le succès de Christopher Nolan, Oppenheimer, mais également Les feuilles mortes d’Ari Kaurismäki, L’enlèvement de Marco Bellochio et Perfect days de Wim Wenders.

La bataille pour remporter le César de la meilleure photo s’annonce elle aussi serrée pour le Québécois Nicolas Bolduc. Celui qui signe la direction photo des Trois mousquetaires : D’Artagnan et sa suite, Milady, a de la compétition avec ses homologues d’Anatomie d’une chute, de La passion de Dodin Bouffant, du Règne animal et du Procès Goldman.

La nouvelle adaptation de l’œuvre d’Alexandre Dumas récolte un total de six nominations pour ses décors, ses effets visuels, ses costumes, son son et sa musique originale.

Les trois mousquetaires : D'Artagnan et sa suite, Milady ont nécessité 150 jours de tournage et un budget de 70 millions d'euros. (Sphère Films)

Ce sont toutefois Le règne animal de Thomas Cailley et Anatomie d’une chute de Justine Triet qui recueillent le plus grand nombre de catégories avec respectivement douze et onze nominations.

Ces deux œuvres se disputeront d’ailleurs le titre du meilleur film aux côtés de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry et Le procès Goldman de Cédric Kahn.

Plusieurs acteurs bien connus du public pourraient également quitter la 49e cérémonie des Césars avec une statuette. Marion Cotillard (Little Girl Blue), Léa Drucker (L’été dernier) et Virginie Efira (L’amour et les forêts) sont notamment en lice pour le prix de la meilleure actrice.

Du côté masculin, on retrouve entre autres Romain Duris (Le règne animal) ainsi que Melvil Poupaud (L’amour et les forêts), qu’on avait pu voir au Québec, en 2012, dans Laurence Anyways de Xavier Dolan.

La 49e cérémonie des Césars du cinéma français aura lieu le 23 février à l’Olympia de Paris.

Pour de plus amples détails sur les nominations, on peut visiter le site web de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.