Le réalisateur canadien Norman Jewison meurt à 97 ans

Un relationniste du réalisateur né à Toronto a confirmé que M. Jewison était mort paisiblement à son domicile samedi. Il avait 97 ans.

Norman Jewison avait commencé sa carrière en tant que jeune acteur de théâtre, mais ce sont ses premières réalisations d’émissions de variétés au réseau anglais de Radio−Canada qui ont contribué à lui ouvrir les portes d’Hollywood.

Le drame policier Dans la chaleur de la nuit, cinq fois oscarisé en 1967, était le premier d’une série de films de Jewison qui se penchaient sur les effets du racisme aux États−Unis.

Il a revisité le thème des tensions raciales avec A Soldier’s Story, trois fois finaliste aux Oscars en 1984, puis avec Hurricane Carter en 1999, qui a valu à Denzel Washington une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur.

Norman Jewison a aussi réalisé des films désormais classiques du cinéma américain, comme L’affaire Thomas Crown (1968), avec la musique envoûtante de Michel Legrand, et la version grand écran du théâtre musical Jesus Christ Superstar (1973).

Il a aussi réalisé les suspenses Justice pour tous (1979) et Agnès de Dieu (1985), dont l’action a été transposée au Québec, mais aussi le drame romantique Éclair de lune (1987), avec Cher, qui a reçu l’Oscar, et Nicolas Cage.

Le réalisateur, connu pour son rire chaleureux et une certaine confiance en lui, a toujours hésité à choisir un de ses films préférés, affirmant qu’ils étaient tous comme ses enfants et que tous étaient le résultat de la détermination, du bon moment, des bons acteurs et actrices... et de la chance.

Norman Jewison était également un collègue et un guide apprécié de nombreux poids lourds du cinéma, qui affirmaient que son style de réalisation pouvait faire ressortir le meilleur d’eux−mêmes.

La grande actrice Olympia Dukakis, par exemple, l’a qualifié de «maître artisan» et de «professeur accompli» en recevant son Golden Globe pour sa participation dans Éclair de lune. Elle avait aussi remporté l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour cette interprétation dirigée par Jewison.