Rassemblés avec une partie de la production pour entendre l’annonce des nominés en direct, l’émotion était palpable chez Thomas Bellefleur. «On s’est réuni pour vivre cela ensemble. Ce sont de grandes émotions… Je suis si heureux de pouvoir faire découvrir le film au reste du monde», a-t-il commenté, encore abasourdi par la nouvelle. Certains membres de l’équipe ont crié, sauté de joie, d’autres ont pleuré.

L’atmosphère était plus grande que nature. Immédiatement après avoir obtenu la nomination officielle, Thomas s’est empressé de contacter sa famille qui attendait impatiemment le dénouement de l’annonce, ainsi que quelques amis.

Invincible est un court métrage de 30 minutes tourné en 2022 et inspiré de l’histoire vraie de l’ami d’enfance du réalisateur Vincent René-Lortie. On y suit les dernières 48 heures de Marc, un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve confronté à son besoin criant de liberté. «Marc-Antoine était mon meilleur ami. Il est allé en centre jeunesse en 2008», raconte Vincent René-Lortie. Un peu avant son retour à la maison, l’adolescent fugue du centre. L’histoire vire ensuite au drame, alors qu’on retrouve sa voiture dans la rivière des Prairies et Marc-Antoine: sans vie.

Invincible est en nomination aux Oscar aux côtés des œuvres The After (Misan Harriman), Knight of Fortune (Lasse Lyskjær Noer), Red, White and Blue (Nazrin Choudhury) et The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson).

Le jeune monteur Thomas Bellefeur natif de Trois-Rivières, voit son dernier projet, le court métrage Invincible, nommé à la prestigieuse soirée des Oscar en mars prochain.

Le rêve d’une vie

«Notre film a été le deuxième à être nominé. Ça se passe tellement vite, comme enlever un diachylon. J’ai jamais autant crié! Ma copine m’a dit qu’elle ne m’avait jamais vu ainsi», raconte le réalisateur Vincent René-Lortie, alors qu’on entendait encore le brouhaha suscité par l’annonce derrière lui.

«C’est vraiment la victoire que j’attendais. C’est le plus beau rêve possible!» ajoute le réalisateur montréalais encore ému de ce qui est en train de se passer pour son projet. Pas d’attente pour la suite des choses, il indique que cette nomination est déjà «un petit miracle». Une partie de la production dont les producteurs et lui s’envoleront à Los Angeles le 10 février prochain pour y passer plusieurs semaines.

«Il y aura beaucoup de relations de presse. Je veux profiter de ma présence pour projeter le film et aborder la question de la santé mentale chez les jeunes. J’aimerais créer des relations avec des gens du milieu aussi».

Si le stress promet d’être au rendez-vous, René-Lortie entend bien vivre à fond cette expérience unique. «Je veux vivre l’expérience et avec le sourire.»

Plus de détails à venir.