Invincible est un court-métrage de 31 minutes tourné en 2022 et inspiré de l’histoire vraie de l’ami d’enfance du réalisateur, qui a perdu la vie à l'âge de 14 ans. (Archives)

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé mardi les finalistes dans toutes les catégories en vue de la prestigieuse cérémonie en mars.

Invincible est officiellement nommé dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction avec quatre autres finalistes, dont La merveilleuse histoire d’Henry Sugar de Wes Anderson avec Benedict Cumberbatch et Ben Kingsley.

Inspiré de la véritable histoire d’un ami d’enfance du réalisateur, le film de 30 minutes revient sur les dernières 48 heures de la vie de Marc−Antoine Bernier, incarné par Léokim Beaumier−Lépine, un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve en centre jeunesse.

Invincible a déjà en outre remporté le prix Iris du meilleur film court de fiction québécois et le Prix spécial du jury au Festival du court métrage de Clermont−Ferrand. Il s’était qualifié pour les Oscars en remportant le prix du meilleur court métrage de fiction au Festival du film jeunesse de Chicago.

Dans un communiqué après l’annonce des Oscars, Vincent René−Lortie a parlé d’un «rêve d’enfance qui se réalise», et a ajouté que tous les artisans du film se sentent «choyés d’avoir été choisis par l’Académie parmi tous les excellents films de cette année».

La boîte de distribution montréalaise h264 se dirige pour une deuxième fois aux Oscars après les nominations des courts métrages de fiction Fauve de Jeremy Comte et Marguerite de Marianne Farley en 2019.

Philippe Falardeau, qui avait obtenu une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère pour Monsieur Lazhar (2011) et qui a par la suite tourné aux États−Unis, a apporté son soutien au film de Vincent René−Lortie dans sa campagne de présélection.

Par ailleurs, le parcours se termine pour les courts métrages québécois Oasis, de la réalisatrice Justine Martin, et Chat mort, écrit et réalisé par Annie−Claude Caron et Danick Audet, qui avaient aussi eu l’honneur d’être présélectionnés dans la courte liste de l’Académie.