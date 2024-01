La routine stable depuis des lustres, le départ des enfants, le changement hormonal qui fait des siennes, la cinquantaine: Diane (Karin Viard) se sent dépassée.

Ses envies? Un saut vers l’inconnu; une route parsemée de surprises… Un Nouveau départ.

Refusant l’étiquette de «quinqua», elle se mettra alors à flirter avec son jeune directeur, sortir avec les collègues du bureau, boire et fêter. Un comportement que ne comprend guère le pauvre Alain (Franck Dubosc) qui fait tout pour plaire à sa femme et répondre à ses besoins depuis trente ans.

Assis autour d’un verre, les yeux dans les yeux, le duo devra se résoudre à l’ultime question, celle qui survient un jour ou l’autre dans la vie d’un couple: après toutes ces années de mariage, l’amour existe-t-il encore?

C’est sur cette interrogation fort intéressante et sans détour que le long métrage pose ses bases. Une situation à travers laquelle se reconnaîtront assurément plusieurs personnes.

De leur côté, Alain et Diane tenteront quant à eux le jeu dangereux de la séparation. Mais se quitter pour mieux se retrouver, est-ce vraiment la meilleure des solutions pour sauver un couple dont la batterie est à plat? C’est ce que les spectateurs auront le loisir de découvrir tout au long de ce film de 100 minutes.

Diane (Karin Viard) et Alain (Franck Dubosc) ont-ils besoin d'un Nouveau départ pour rallumer la flamme? (TVA Films)

Décrite officiellement comme une comédie romantique, Nouveau départ livre bel et bien quelques scènes savoureuses avec les rendez-vous «Tinder» de Diane qui s’accumulent ou encore la connexion très amicale qui se tisse entre Alain et les parents de sa nouvelle compagne de 35 ans… Mais sans plus.

S’il est intéressant d’observer un Franck Dubosc jouer dans un registre où l’émotion prime sur l’humour pur, on aurait toutefois apprécié quelques dialogues comiques, originaux et bien ficelés. Plutôt que de tomber dans plusieurs blagues clichées sur la prise de Viagra ou sur l’utilisation de menottes au lit.

Karin Viard et Franck Dubosc forment, certes, un beau duo réaliste auquel on croit rapidement, mais on les retrouve malheureusement dans un scénario peuplé de personnages stéréotypés et dont la fin n’est que trop prévisible.

Voilà qui s’avère dommage pour un film qui connaissait pourtant un très bon départ.

Nouveau départ est à l’affiche au cinéma.

(TVA Films)

Au générique