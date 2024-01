Trois femmes, un combat

Roman, album jeunesse, pièce de théâtre, film : La tresse aura mené son autrice à travers toute une aventure, marquant un véritable tournant dans sa carrière.

«Ce livre, je l’ai écrit à un moment de ma vie où j’étais en train de perdre confiance en moi. Je travaillais dans le cinéma depuis quinze ans et j’avais du mal à monter des projets. […] Je m’étais dit : “tiens je vais essayer d’écrire un roman”», partage Laetitia Colombani, au bout du fil.

Si elle espérait réussir à se trouver un éditeur, Laetitia Colombani ne s’attendait pas du tout au succès qui a déboulé rapidement après la publication de ce premier livre.

Habitée par la simple «envie de parler des femmes», elle souhaitait mettre en parallèle des destins différents, dispersés à travers le monde et pourtant liés ensemble.

C’est ainsi qu’est née l’histoire de La tresse : alors que Sarah, une avocate montréalaise réputée, doit lutter contre la maladie, la jeune Italienne, Giulia, se retrouve quant à elle soudainement responsable de la compagnie familiale après un accident de la route impliquant son père. Puis, à des milliers de kilomètres, en Inde, Smita, une «intouchable», tente tout pour offrir un meilleur avenir à sa fillette destinée à être discriminée à cause de sa caste.

L'actrice indienne Mia Maelzer a embrassé le rôle de Smita. Une jeune mère «intouchable» qui fera tout pour offrir un meilleur avenir à sa fille. Jusqu'à nuire à sa propre santé. (Taha Ahmad/Sphère Films)

Pour Laetitia Colombani, l’œuvre illustre trois protagonistes qui sont chacune à un point de bascule de leur vie; des femmes qui mènent avec vigueur des combats semblables «pour leur place dans la société, pour sortir du carcan dans lequel on les enferme».

Des années après la parution originale de son roman, l’autrice croit d’ailleurs qu’il est toujours d’actualité qu’une histoire comme la sienne soit présentée, en 2024, au grand écran.

«Malheureusement, [La tresse] est une histoire que j’aurais pu écrire il y a cinquante ans et c’est surement une histoire qu’on pourra écrire dans cinquante ans.

«Quelle que soit la société dans laquelle on se trouve, les femmes doivent encore lutter pour leur liberté, leur intégrité. Ces discriminations dont je parle dans le film, elles sont très visibles par exemple en Inde, mais elles sont beaucoup plus invisibles et insidieuses au Canada», souligne la réalisatrice originaire de Bordeaux.

L'actrice américaine Kim Raver incarne quant à elle avec précision le personnage de Sarah. Une avocate montréalaise qui doit combattre la maladie en plus de réussir au travail et de subvenir aux besoins de sa famille. (Laurent Guerin/Sphère Films)

Laetitia Colombani ne s’en cache pas: les livres qu’elle a publiés depuis La tresse sont eux aussi imprégnés par des personnages féminins forts ou encore l’esprit de sororité. Et elle affirme ne pas avoir épuisé ces thématiques qui lui sont chères.

«À la naissance de ma fille, j’ai pris conscience que j’avais vraiment envie de parler de ces enjeux. Je me suis beaucoup interrogée sur le monde à venir. Je me suis demandé dans quel monde ma fille allait grandir, quelles seraient les difficultés auxquelles elle sera confrontée», raconte celle qui porte également le chapeau d’actrice.

Trois destins, trois pays

Si les trois parties distinctes de La tresse se chevauchent et se répondent tout au long du film, Laetitia Colombani a bel et bien eu l’impression de réaliser trois films distincts au fil de ses six mois de tournage.

Puisqu’elle s’est plongée complètement dans les cultures indienne, canadienne et italienne pour écrire son livre, la cinéaste a tenu à y baigner également ses spectateurs. Le tournage de son film s’est donc déroulé en Inde, au Canada et en Italie. Et ce, en hindi, en anglais et en italien.

«Je voulais que tout soit très réaliste, que chaque geste, chaque rituel du quotidien soit très ancré dans le réel», soutient la quarantenaire.

Pourquoi opter ainsi pour des personnages anglophones à Montréal alors que la langue officielle du Québec est le français?

«Étant moi-même francophone, j’avais plus une tendance à écrire cette partie du film en français, mais des partenaires à l’international souhaitaient qu’il y ait une partie du film en anglais. […] Le seul territoire où je pouvais utiliser cette langue, c’était dans la partie canadienne», précise Laetitia Colombani, qui désirait tourner à Montréal plutôt qu’à Toronto.

Laetitia Colombani n'a pas hésité très longtemps avant de trouver le visage de ses trois protagonistes, dont l'actrice Fotinì Peluso (Giulia). Elle «savait ce qu'elle cherchait». (sara sabatino/Sphère Films)

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, adapter son propre roman pour le cinéma n’est d’ailleurs pas un exercice particulièrement complexe. Laetitia Colombani estime avoir entamé son adaptation pour le grand écran «avec une longueur d’avance».

«J’avais passé deux ans à écrire le roman. Je connaissais de façon très intime les personnages et leurs enjeux. Je savais exactement ce que je voulais raconter», affirme celle qui a toutefois tenu à être accompagnée par un regard neuf, soit celui de Sarah Kaminsky.

Selon l’écrivaine, les lecteurs de La tresse ne devraient donc pas être déçus de l’adaptation cinématographique qui présente un «scénario plus abouti». Le tout accompagné par une musique qui «donne une nouvelle dimension» à cette œuvre.

«C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de réaliser moi-même le film. Pour rester fidèle au roman tout en lui apportant un petit supplément d’âme. […] J’ai conçu ce long métrage comme un voyage», lance finalement Laetitia Colombani.

La tresse prendra l’affiche au cinéma dès le 19 janvier.