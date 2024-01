Les 10 films à voir de l’hiver 2024

Méchantes ados, Samantha Jayne et Arturo Perez Jr.

Pourquoi on a hâte : Pour commencer l’année, pourquoi pas un brin de nostalgie avec une nouvelle adaptation d’un film culte du début des années 2000. La première version de Méchantes ados, mettant en vedette Lindsay Lohan, fêtera ses 20 ans en 2024. L’occasion idéale pour présenter cette nouvelle mouture, écrite par Tina Fey, qui aura davantage des allures de comédie musicale.

Date de sortie prévue : 12 janvier 2024

(Paramount)

Le successeur, Xavier Legrand

Pourquoi on a hâte : Une collaboration France/Québec au cinéma pique toujours la curiosité. Nous sommes impatients de voir la performance de Marc-André Grondin, qui a été dirigé dans ce film par le cinéaste français Xavier Legrand. Le film a déjà fait bonne impression dans quelques festivals.

Date de sortie prévue : 2 février

Marc-André Grondin dans Le successeur (Entract Films)

Bob Marley : One Love, Reinaldo Marcus Green

Pourquoi on a hâte : Les adaptations biographiques de célébrités piquent généralement la curiosité du public. Encore plus quand on parle d’un monument comme l’a été Bob Marley. Ça sera également la deuxième adaptation du genre pour le réalisateur Reinaldo Marcus Green, à qui on doit l’excellent King Richard : Au-delà du jeu.

Date de sortie prévue : 14 février

(Paramount)

Filles en cavale, Ethan Coen

Pourquoi on a hâte : C’est le grand retour d’Ethan Coen à la réalisation. Une première depuis Ave César, sorti en 2016. Mais cette fois, le cinéaste est seul à la barre sans son frère Joel. Nous sommes très curieux de voir cette virée en voiture déjantée avec une distribution très intéressante. Est-ce que la chimie sera au rendez-vous entre la jeune Margaret Qualley et Matt Damon ainsi qu’avec Pedro Pascal pour ne parler que de ces derniers?

Date de sortie prévue : 23 février

Margaret Qualley et Geraldine Viswanathan dans Filles en cavale (Universal)

Lucy Grizzli Sophie, Anne Édmond

Pourquoi on a hâte : C’est l’adaptation de la pièce à succès de Catherine-Anne Toupin, qui signe d’ailleurs le scénario et joue le rôle principal. Anne Émond semble toute désignée, elle qui a signé entre autres Nelly (2016). On est aussi curieux de voir le duo que forme Toupin avec Guillaume Cyr.

Date de sortie prévue : 23 février

(Sphère Films)

Dune : Deuxième partie, Denis Villeneuve

Pourquoi on a hâte : Au départ, la suite de Dune aurait dû être un des films les plus attendus en 2023, mais la grève des scénaristes et acteurs a incité les producteurs à retarder sa sortie. L’attente a assez duré pour voir ce nouveau long métrage de Denis Villeneuve qui promet d’être spectaculaire, et surtout beaucoup plus centré sur l’action que ne l’a été le premier volet.

Date de sortie prévue : 1er mars

(Warner Bros)

Hôtel silence, Léa Pool

Pourquoi on a hâte : Cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu droit à un nouveau film de Léa Pool. Presque sept ans pour être exact (Et au pire, on se mariera). Avec Hôtel silence, il sera question de résilience et de chasser les idées noires qui peuvent nous empoisonner l’esprit. Nous sommes particulièrement curieux de voir comment Sébastien Ricard va tenir ce projet sur ses épaules, lui qui est capable de grandes performances.

Date de sortie prévue : 29 mars

(Les Films Opale)

Mickey 17, Bong Joon-ho

Pourquoi on a hâte : On en sait très peu sur l’histoire de ce film, en dehors des noms principaux de la distribution (Robert Pattinson et Mark Ruffalo). Mais c’est le nom du réalisateur qui attire surtout notre curiosité : Bong Joon-ho. Le cinéaste sud-coréen s’est fait connaitre du grand public en 2019, lorsque Parasite a remporté l’Oscar du meilleur film. Il en sera à son premier long métrage aux États-Unis.

Date de sortie prévue : 29 mars

(Warner Bros)

Guerre civile, Alex Garland

Pourquoi on a hâte : Rarement un film pourra se vanter d’être autant d’actualité que celui-là. Selon plusieurs, 2024 risque d’être une année particulièrement mouvementée au plan politique aux États-Unis. Elle pourrait même se conclure avec un retour à la Maison-Blanche pour Donald Trump. Espérons que le long métrage d’Alex Garland, qui raconte la réalité alternative où les États-Unis sont plongés de nouveau en guerre civile, n’aura rien d’une œuvre prophétique.

Date de sortie prévue : 26 avril

Kirsten Dunst dans Guerre civile (Entract Films)

Challengers, Luca Guadagnino

Pourquoi on a hâte : Attendez avant de dire : «Les films de sport, ce n’est pas mon genre.» Le long métrage de Luca Guadagnino pourrait vous faire changer d’idée. Le tennis a la cote ces dernières années, et les œuvres centrées sur cet univers sportif sont de plus en plus nombreuses. Mais le long métrage mettant notamment en vedette Zendaya risque d’être plus complexe qu’une simple histoire de prouesses sportives...

Date de sortie prévue : 26 avril