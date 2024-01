Incarnée par la talentueuse Virginie Efira, Sylvie est une femme qui ne brille pas par sa vie bien balancée, son appartement parfaitement rangé ou encore le bulletin élogieux de ses enfants.

Dès les premières scènes de Rien à perdre, la mère monoparentale irradie toutefois d’une force incroyable afin de subvenir aux besoins de ses deux fils, Jean-Jacques et Sofiane.

Serveuse de nuit dans un bar de Brest, Sylvie mise sur le plus vieux de ses garçons, Jean-Jacques, pour surveiller son petit frère pendant qu’elle travaille. Or, un soir, en l’absence de JJ, Sofiane entreprend de se cuisiner des frites à l’aide d’un chaudron rempli d’huile… Une fringale nocturne qui lui vaudra une grosse brûlure au deuxième degré sur le torse et une visite à l’hôpital.

Ce grave incident alertera le système et mettra l’aide sociale à l’enfance (équivalent français de la direction de la protection de la jeunesse) aux trousses de Sylvie. Enragée, victime selon elle d’une «erreur judiciaire», elle perdra la garde de Sofiane.

Le jeune Alexis Tonetti réalise de belles scènes dramatiques tout au long du film.

Tout au long du film, le public observera ainsi cette femme qui tente de sauver sa famille en naviguant dans un système qui semble jouer contre elle. On suivra alors ses maigres victoires et ses grandes dérapes continues.

La réalisatrice Delphine Deloget maîtrise habilement son scénario qui, quoiqu’essoufflant, nous fait valser entre l’empathie, le découragement et la frustration tout au long des deux heures de visionnement. Tant devant les actions de Sylvie que devant celles des assistants sociaux qui scrutent et remettent tout en question. Sans vergogne.

Avec ce premier long métrage de fiction, présenté dans la sélection «Un certain regard» au dernier Festival de Cannes, la cinéaste met surtout de l’avant une mère complexe. Une femme empreinte de colère et d’un sentiment profond d’injustice qui est difficile à cerner. Aimerait-elle tellement ses enfants au point d’être toxique pour eux? La question demeure… particulièrement après la curieuse — mais lumineuse — finale que nous livre Delphine Deloget.

Si la performance de Virginie Efira rend bien le caractère fumant de son personnage, l’interprétation de Félix Lefebvre (Jean-Jacques) et celle d’Alexis Tonetti (Sofiane) ne doivent pas passer sous silence.

Plusieurs moments forts en émotions reposent d’ailleurs sur leurs épaules visiblement très solides.

Rien à perdre est à l’affiche au cinéma.

