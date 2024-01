Un réalisateur canadien transforme Mickey Mouse en personnage de film d’horreur

Un réalisateur canadien a créé cette semaine une certaine effervescence en présentant la bande-annonce d’un film où la légendaire souris devient une tueuse en série.

La bande-annonce de Mickey’s Mouse Trap a été diffusée le 1er janvier, le même jour où le personnage est entré dans le domaine public.

«Nous avons en quelque sorte secoué le monde», lance le cinéaste torontois Jamie Bailey, qui a répondu à des demandes d’entrevues de la part d’ABC News et du magazine Rolling Stone ces derniers jours. «Ça a été une aventure folle. L’une des semaines les plus folles de ma vie.»

Mickey’s Mouse Trap a été scénarisé par Simon Phillips, qui interprétera le rôle de la souris. Le film raconte l’histoire d’un groupe d’amis célébrant un anniversaire. L’un d’entre eux sera possédé par Mickey Mouse.

Le réalisateur ajoute que le film a été tourné en huit jours dans un centre de divertissement d’Ottawa. Le budget était très minime.

M. Bailey est né et a grandi au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, avant de déménager à Toronto en 2007 pour poursuivre une carrière de cinéaste. Il a commencé à se tourner vers le genre de l’horreur parce que les films ne nécessitent pas toujours de grandes vedettes et peuvent être réalisés à bas prix.

«Ce qui est bien avec Mickey Mouse, c’est que nous injectons en quelque sorte les deux choses — le genre de l’horreur et le choix d’un grand nom, qui est Mickey Mouse — mais nous n’avons pas à payer pour cela, ce qui est l’ingrédient magique en ce moment», a-t-il dit.

M. Bailey a raconté que le film avait été tourné en septembre afin que la bande-annonce puisse être diffusée dès l’expiration des droits d’auteur pour le film Steamboat Willie, le court dessin animé de Walt Disney dans lequel Mickey et Minnie Mouse apparaissaient pour la première fois.

«Je suis abasourdi que nous ayons été les premiers à sauter le pas, a-t-il raconté. Je suis abasourdi parce que n’importe quel réalisateur de films aurait pu le faire. N’importe qui aurait pu le faire.»

Si le film de M. Bailey était bien le premier, un film d’horreur sur Mickey Mouse, encore sans titre, a été annoncé le 2 janvier par le réalisateur Steven LaMorte, qui avait déjà dirigé une parodie d’horreur du Grinch intitulée The Mean One (Le méchant). Sur Instagram, M. LaMorte a décrit son nouveau film comme suit : «Une promenade en bateau tard dans la nuit se transforme en une lutte désespérée pour la survie à New York lorsqu’une souris espiègle devient une réalité monstrueuse».

L’équipe de M. Bailey a dû contourner les limitations juridiques sur la pointe des pieds : seule la version de Mickey Mouse de Steamboat Willie est du domaine public, et non le Mickey des temps modernes avec ses gants et ses chaussures surdimensionnées. Le tueur du film porte un masque de Mickey Mouse qui ressemble exactement à l’illustration originale du personnage, avec de petits ovales noirs sans pupille comme yeux.

À un certain moment, M. Bailey a demandé au tueur de faire le rire aigu et emblématique de Mickey, mais il a dû le supprimer, car la souris rit uniquement dans les versions ultérieures.

«L’avocat a dit : “Enlevez ça, vous ne pouvez pas faire ça”. Ce sont de petites choses comme ça qui peuvent nous causer des ennuis», a-t-il expliqué.

M. Bailey s’est inspiré de Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (Winnie l’ourson : sang et miel), un film d’horreur du réalisateur britannique Rhys Frake-Waterfield sorti en 2023, après que la version originale de l’ours de fiction bien-aimé fut entrée dans le domaine public.

«Ils n’ont jamais été poursuivis, a-t-il dit. Ils font une suite maintenant.»

Il souligne que les droits d’auteur de la version originale de Peter Pan — basée sur la pièce de théâtre de J.M. Barrie de 1904 racontant les aventures du personnage au Pays imaginaire — ont expiré le 1er janvier et que M. Frake-Waterfield a également un film d’horreur en préparation basé sur lui.

«Je pense que cela va devenir une tendance, a-t-il fait valoir. Ça va être le début de quelque chose. Peut-être que dans cinq ans, nous en serons fortement sursaturés.»

Son film n’est pas sans détracteurs. M. Bailey admet que la bande-annonce a été critiquée en ligne en raison de son caractère campagnard, mais il pense que la réaction est tout simplement normale.

«Je trouve surtout qu’avec Blood and Honey et ces films d’horreur à petit budget, il y a un certain marché pour les gens qui aiment détester ça, a-t-il affirmé. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai entendu quelqu’un dire : “Ça a l’air horrible, j’ai hâte de le voir”.»

Et quant à savoir quand les gens pourront voir Mickey’s Mouse Trap, M. Bailey dit qu’il vise une sortie en mars, bien qu’il soit actuellement en pourparlers avec les distributeurs. Il indique qu’on lui a tout proposé, des sorties en salles aux opportunités sur les plateformes de diffusion en continu.

«Tout le monde frappe à nos portes en ce moment.»