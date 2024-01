Pas par maladresse ni méchanceté, notez bien, mais par souci moral. Disons qu’il est mû par une espèce de conviction intellectuelle le poussant à dire tout haut ce qui le chagrine. Yannick se considère d’ailleurs non comme un emmerdeur, mais comme un emmerdé.

Dans ce nouveau film de Quentin Dupieux – électron libre du cinéma français à qui l’on doit plusieurs OVNI cinématographiques tel Rubber et Nonfilm – Yannick a le visage de Raphaël Quénard (déjà complice de Dupieux dans Mandibules et Fumer fait tousser).

Le «peuple», lui, est incarné par un trio de comédiens en pleine représentation d’une pièce de théâtre de seconde zone... et par le public clairsemé de leur mauvais vaudeville – qui, s’il s’ennuie aussi, a poliment pris le parti de garder pour soi ses bâillements.

En pleine représentation, fuse soudain du public une voix agacée. Il s’agit de celle de Yannick, qui exprime son profond ennui et demande – poliment, mais sans égard pour les conventions sociales – à ce que les comédiens arrêtent le désastre... et finissent la soirée en proposant une autre pièce.

Car, pour Yannick – un type pas forcément éduqué mais loin d’être sot – ce silence collectif ne relevait pas d’une forme de délicatesse bienveillante, mais trahissait une mollesse et une veulerie ovines.

Arguant qu’il s’offrait ce soir-là une très rare sortie culturelle, Yannick va faire savoir (à claire voix toujours) qu’il ne voit pas de quel droit on lui imposerait un spectacle aussi pénible. Il demande à être diverti, or il s’emmerde. Et le voilà apostrophant la foule, prise à témoin pour valider le bien-fondé de sa critique intempestive, prise à caution pour justifier son audace.

On est d’ailleurs enclin à lui pardonner. Sur le fond, Yannick n’a pas tort: la pièce semble assommante et Dupieux, comme pour s’assurer de notre future connivence, a commencé par nous imposer 15 minutes de ce vaudeville plat et insupportablement frivole.

Le trublion se fait montrer la porte, mais refuse de partir (même si on le rembourse). La stupéfaction des comédiens (Pio Marmaï, le Porthos des Trois mousquetaires dans la récente adaptation au grand écran signée Martin Bourboulon; l’humoriste Blanche Gardin et Sébastien Chassagne... qui s’amusent à jouer «médiocrement» sur les planches) est totale.

S’agit-il d’un gag? D’un sabotage? Leur confusion fait place à l’agacement, puis à la colère contenue, mais les voilà contraints d’engager le dialogue avec l’hurluberlu.

Le cinéaste indépendant Quentin Dupieux a connu un succès populaire sans précédent en France grâce à son film Yannick, qui réunit Raphaël Quénard, Blanche Gardin et Pio Marmaï. (Atelier de Production Chi-Fou-Mi Productions)

Huis clos théâtral

Yannick a pris la pièce en otage, et entame son seul en scène. Mais n’étions-nous pas, nous-mêmes, un peu les otages de cette pièce sur le respirateur artificiel, et du jeu pourri de ses interprètes?

La situation devient loufoque et vire à la comédie sociale, tandis que le «spectacle» se déplace de la scène au parterre, dans un huis clos théâtral aussi court que nerveux (67 minutes seulement au chrono), qui va devenir un peu surréaliste.

Dupieux, on le savait, se fiche éperdument des «règles» cinématographiques et des cadres narratifs rebattus. Ça n’a pas changé.

Il se permet tout, ici: des répliques légèrement ânonnées, un récit qui semble piétiner (les petites frustrations des uns et des autres vont toutefois se révéler), de petites redondances (qui ne sont pas sans rappeler le théâtre de Ionesco), une pièce dans un coma métaphorique.

Sans oublier un jeu de caméras limitées par l’espace de tournage et des éclairages naturalistes (ceux de la pièce et de son décor, pour l’essentiel); l’approche évoque d’ailleurs les contraintes du Dogme95 (unité de temps et d’espace, éclairages naturels, etc.) de Lars Von Triers et ses amis.

Tout ça pour signifier quoi?

L’intérêt du film réside essentiellement dans sa mise en abyme, les questions soulevées par Yannick devenant l’occasion de s’interroger sur la nature de l’art (quelle que soit la majuscule qu’on voudrait lui accoler : un grand A ; un grand V pour «Vivant» ; un grand P pour «Populaire» ou un grand M... qu’on laisse démocratiquement à votre imagination...).

La réflexion porte aussi sur l’appréciation de la production artistique (est-ce du lard ou du cochon?), sur les limites de la légitimité de la critique (après tout, des goûts et des couleurs...) et sur la dimension paradoxale des nouvelles formes d’expression de la critique, à la fois démocratisée et dictatoriale.

Elle déborde aussi sur la question des règles de civilité destinées à cimenter le vivre ensemble.

Le résultat est moins tordu que plusieurs des précédents longs métrages de Quentin Dupieux, mais ça reste du cinéma expérimental puisque Yannick a été tourné (en 6 jours) avec un véritable «public», une cinquantaine de figurants ayant été invités à remplir les fauteuils de la salle du théâtre et à réagir (en silence) à ce scénario qu’ils découvraient au fur et à mesure.

Certains crieront au génie, d’autres au terrorisme artistique.

Gratuit pour les Yannicks

Yannick prend l’affiche au Québec ce 5 janvier.

En France, l’entrée en salle était gratuite pour toute personne prénommée Yannick, signe que l’esprit décalé de Dupieux ne se limite pas à ses propositions artistiques ou son approche formelle, mais déborde sur d’autres sphères, y compris le marketing.

Ce privilège s’appliquera aussi à Montréal (aux cinémas Beaubien et du Parc) durant le premier week-end d’exploitation du film au Québec du 5 au 7 janvier 2024 (sur présentation d’une preuve d’identité).

Au générique

Cote: 6,5/10

Titre: Yannick

Genre: comédie théâtrale

Réalisation: Quentin Dupieux

Distribution: Raphaël Quénard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne.

Durée: 1h07