La satire canadienne du réalisateur Matt Johnson est l’un des 13 films à figurer sur la liste des meilleurs films de 2023 de l’ancien président Obama.

Glenn Howerton et Jay Baruchel incarnent les dirigeants de Research in Motion, Jim Balsillie et Mike Lazaridis, dans le récit fictif de l’ascension et de la chute de l’entreprise canadienne.

Jay Baruchel et Matt Jonhson, également réalisateur, campent les fondateurs de l'entreprise Research in Motion dans le film BlackBerry. (Entract Films)

M. Obama était notoirement un amoureux de longue date du BlackBerry, et n’est passé à un iPhone qu’en 2016.

Nos vies d’avant, la romance nostalgique de la cinéaste coréenne canadienne Céline Song, a également décroché une place sur sa liste annuelle.

Ses autres favoris incluent Ceux qui restent, Oppenheimer et Anatomie d’une chute. La satire canadienne du réalisateur Matt Johnson est l’un des 13 films à figurer sur la liste des meilleurs films de 2023 de l’ancien président Obama.