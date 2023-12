M. Lee a été retrouvé mort mercredi dans une voiture dans un parc du centre de Séoul, a-t-il indiqué.

La police avait déclaré plus tôt que M. Lee avait été découvert inconscient dans un lieu non identifié à Séoul.

Les médias sud-coréens, dont l’agence de presse Yonhap, ont rapporté que la police recherchait M. Lee après que sa famille a signalé qu’il avait quitté son domicile après avoir écrit un message similaire à une note de suicide plus tôt mercredi.

Yonhap a rapporté qu’un homme avait été retrouvé inconscient dans le parc de Séoul et que la police l’avait identifié comme étant M. Lee. L’agence de presse a indiqué que M. Lee avait été confirmé plus tard comme mort. Yonhap a affirmé qu’une briquette de charbon de bois avait été découverte sur le siège passager de la voiture.

M. Lee était surtout connu pour son rôle dans Parasite, dans lequel il incarnait le père d’une famille riche. En 2021, il a remporté un prix Screen Actors Guild pour son rôle dans le même film, en tant que meilleur acteur dans un film.

Il a été sélectionné pour le meilleur acteur aux International Emmy Awards pour sa performance dans le film à suspense de science-fiction Dr Neuro l’année dernière.

M. Lee était une figure familière des écrans coréens pendant des décennies avant sa renommée à l’étranger dans Parasite. Il est devenu célèbre pour son rôle dans la série dramatique populaire Coffee Prince (2007) et a gagné en popularité avec le drame médical Behind The White Tower, suivi de Pasta (2010) et de My Mister (2018).