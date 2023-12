Inconduite sexuelle: 56 vedettes françaises défendent l’acteur Gérard Depardieu

Gérard Depardieu a été accusé de viol et d’agression sexuelle en 2020 à la suite d’allégations de l’actrice Charlotte Arnould, et a été accusé par plus d’une douzaine d’autres femmes de les avoir harcelées, pelotées ou agressées sexuellement. (Thibault Camus/Thibault Camus, AFP)

Depardieu a été accusé de viol et d’agression sexuelle en 2020 à la suite d’allégations de l’actrice Charlotte Arnould, et a été accusé par plus d’une douzaine d’autres femmes de les avoir harcelées, pelotées ou agressées sexuellement. Depardieu nie tout acte répréhensible et a qualifié le texte de «magnifique».

Publié mardi dans le journal à tendance conservatrice Le Figaro, il a été signé par des personnalités telles que l’ancienne première dame et chanteuse Carla Bruni, l’ancienne compagne de Depardieu, Carole Bousquet, et les acteurs Pierre Richard, Charlotte Rampling et Victoria Abril. Deux douzaines des 56 signataires étaient des femmes. Beaucoup sont de la génération Depardieu, ce dernier a 74 ans.

Un récent documentaire présente les accusations d’inconduite sexuelle portées par 16 femmes contre Depardieu et montre l’acteur faisant des remarques et des gestes obscènes lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018. Le documentaire de France 2 a suscité des appels à l’arrêt de la diffusion des films de Depardieu, qui comprennent des classiques du cinéma français moderne.

«La France lui doit tant»

En réponse, le texte publié mardi dit : «Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s’abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l’amalgame le plus complet et au mépris d’une présomption d’innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s’il n’était pas le géant du cinéma qu’il est.»

«Lorsqu’on s’en prend ainsi à Gérard Depardieu, c’est l’art que l’on attaque», peut-on lire dans le texte.

«Pour son génie d’acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Il contribue à l’histoire de l’art, de la plus haute des manières. Il fait partie de cette histoire, et continue de l’enrichir. Pour cela, la France lui doit tant.» Le texte se poursuit en indiquant que se priver de cet acteur serait un drame, une défaite, et même «la mort de l’art».

La députée parisienne et féministe Raphaëlle Rémy–Leleu a déclaré que les signataires subissaient un «déni de réalité». Elle aurait préféré qu’ils soutiennent plutôt des initiatives contre les violences sexuelles.

«Ils refusent de voir ce que cet homme a fait... parce que c’est un artiste», a-t-elle déclaré à la chaîne France–Info.

Emmanuelle Dancourt, dont le groupe #MeTooMedia soutient les victimes d’inconduites sexuelles dans l’industrie des médias, a déclaré sur la télévision BFM que le message du texte est particulièrement douloureux pour les victimes d’abus sexuels perpétrés par des hommes puissants.

Le président français Emmanuel Macron a également suscité la colère lorsqu’il a déclaré la semaine dernière que Depardieu «rend la France fière».

Le récent documentaire comprend un segment dans lequel Depardieu est entendu faire des commentaires sexuels grossiers sur une jeune fille à cheval. M. Macron a suggéré que le segment aurait pu être édité de manière trompeuse. France Télévisions, qui a diffusé le documentaire, a fait valoir plus tard que le segment en question avait été authentifié par un huissier qui a visionné les images brutes.