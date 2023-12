En 1957, Ferrari mise sur une victoire dans la course mythique des Mille Miglia pour relancer sa marque déjà légendaire face à son grand rival Maserati. Une course particulièrement périlleuse, dans les bolides des années 1950, véritables tombeaux à ciel ouvert.

Le fils d’Enzo est mort depuis un an, son mariage se délite alors que sa femme Laura (Penélope Cruz), cofondatrice de l’entreprise Ferrari, découvre qu’il mène une double vie (et a un jeune fils illégitime).

Penelope Cruz interprète la femme d'Enzo Ferrari, Laura. (Entract Films)

S’appuyant sur le côté opératique et mélodramatique de cet épisode de la vie d’Enzo Ferrari, Michael Mann a mis en scène un récit tendu et enlevant, particulièrement dans les séquences filmées à partir des voitures de course recréées à l’identique, au ras de la piste. Adam Driver, grâce à son flegme habituel, arrive à faire oublier qu’il incarne un homme de 20 ans son aîné.

Tourné en anglais à Modène, la ville d’origine de Ferrari (et de Maserati), le film a la particularité de mettre en vedette des acteurs qui empruntent des accents «italiens», comme l’avait fait Adam Driver en incarnant le couturier Maurizio Gucci dans La maison Gucci de Ridley Scott. Son accent est cette fois moins prononcé, mais toujours aussi improbable (et pas du tout semblable à celui de Penélope Cruz). Ce qui donne lieu à quelques scènes caricaturales à l’humour involontaire.

Cet écueil ainsi que des dialogues parfois plaqués et maladroits n’empêchent pas Michael Mann de proposer un récit diablement efficace sur la transmission (dans tous les sens du mot) et le deuil, où l’action déboule sur les chapeaux de roues. S’il n’a pas la grâce de ses meilleurs films (Le solitaire, Heat, Le dernier des Mohicans, L’initié), Ferrari porte la signature, toujours aussi suave et singulière, du cinéaste de 80 ans.

Ferrari est présenté au cinéma.

Ferrari, bande-annonce (Entrac Films)

Au générique