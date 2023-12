Notre meilleur du cinéma d’ici et d’ailleurs en 2023

Oppenheimer, Christopher Nolan

À l’instar de la bombe atomique, Christopher Nolan a fracassé tout sur son passage avec ce drame biographique réalisé de main de maître. Oppenheimer raconte toute la complexité technique, mais surtout morale de la création de la première bombe atomique par le physicien Robert Oppenheimer. Un drame historique, qui résonne plus que jamais à notre époque où l’incertitude géopolitique est omniprésente.

(Universal)

La note américaine, Martin Scorsese

Comment manquer une recette cinématographique quand les principaux ingrédients se nomment : Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. La Sainte Trinité du cinéma contemporain réunie dans un film qui a tout pour devenir un grand classique. Sous la trame de fond des tensions entre l’Amérique blanche et la population autochtone en 1920, Martin Scorsese réussit de nouveau à raconter son histoire à travers le prisme de l’ascension et de la chute vertigineuse de son principal protagoniste.

(Incendo Media)

Les chambres rouges, Pascal Plante

Il y a des films qui lancent la carrière d’un cinéaste, d’autres qui l’amènent à un autre niveau. Les chambres rouges est de loin l’œuvre la plus réussie du cinéaste Pascal Plante. Aborder le thème de la fascination des tueurs en série tout en faisant écho à l’univers complexe du dark web, n’était pas une tâche évidente. Mais Pascal Plante offre un suspense qui nous saisit du début à la fin et qui ne laisse personne indifférent. Une leçon de cinéma, et assurément le film québécois de l’année.

(Entract Films)

Anatomie d’une chute, Justine Triet

Récipiendaire de la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, Anatomie d’une chute donne une leçon sur la manière de réaliser un film judiciaire. Ce drame s’éloigne du traitement traditionnel d’une affaire criminelle à l’écran. Grâce à sa capacité à immerger le spectateur dans l’histoire, la cinéaste parvient à faire réfléchir et à prendre part à l’enquête et au procès.

(Entract Films)

Ceux qui restent, Alexander Payne

En nous offrant cette comédie dramatique, Alexander Payne ne révolutionne pas le cinéma. Schéma narratif classique, scénario prévisible, mais malgré tout il y a quelque chose de particulier avec cette histoire. On s’attache facilement au duo du professeur mélancolique et de l’élève rebelle qui apprendront l’un de l’autre tout au long de l’histoire. Une œuvre réconfortante avec une belle leçon d’humanité.

(Universal)

Mentions honorables

Je verrai encore vos visages, Jeanne Herry

Le plongeur, Francis Leclerc

Air, Ben Affleck

Barbie, Greta Gerwig

Bêtement riche, Craig Gillespie