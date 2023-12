Les films à voir durant les vacances des Fêtes, selon deux professionnels de l’industrie

Un premier conseil de Véronique Vigneault, pour mettre la table : « consommez québécois ! » scande-t-elle. « Je prêche pour ma paroisse, mais je me dis que tant qu’à choisir, je vais choisir quelque chose qui nourrit mon milieu et ma communauté. Il y a une limite de ce qu’on peut consommer comme culture, alors maintenant, je n’ai que des plateformes québécoises pour la télé à la maison. Je vais voir des films, des spectacles de musique et du théâtre québécois », nomme celle qui invite également les gens à visionner le film réalisé par Anh Minh Truong Des hommes, la nuit, dont elle est la productrice.

Véronique Vigneault et Anh Minh Truong (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Maintenant que la table est mise, place au cinéma :

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Cette comédie dramatique lancée en septembre dernier met en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal dans les rôles de nouveaux amants au bagage fort différent. « Le meilleur film québécois que j’ai vu cette année, c’est Simple comme Sylvain, avance Anh Minh Truong. Et il est maintenant disponible sur les plateformes. C’est assez festif pour les Fêtes. »

« C’est déprimant aussi, mais c’est correct ! » ajoute en riant Véronique Vigneault.

Simple comme Sylvain de Monia Chokri, avec Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, a été dévoilé en première mondiale au dernier Festival de Cannes. (Immina Films)

Arsenault & fils de Rafaël Ouellet

Ce film de 2022, qui nous plonge dans les affaires douteuses d’une famille de braconniers du Témiscouata, . « J’ai eu un gros coup de coeur pour ce film-là », relate Véronique Vigneault.

« Un suspense bien ficelé », avait écrit la chroniqueuse cinéma du Soleil Geneviève Bouchard, a sa sortie. « Un film policier qui nous sort du contexte attendu, où ce sont les agents de la faune qui mènent l’enquête. Ancré dans son environnement, le film de Rafaël Ouellet mise aussi sur le naturel des acteurs. Et il est choyé. Guillaume Cyr, Pierre-Paul Alain et Karine Vanasse sont impeccables, attachants, chacun à sa manière », avait-elle également écrit.

Guillaume Cyr, Karine Vanasse et Luc Picard dans une scène d’Arsenault et fils. (Fournie)

Coco Ferme de Sébastien Gagné

Pour les séances de cinéma en famille, il faut se tourner vers Coco Ferme, le film qui a permis de faire revivre la classique série des Contes pour tous, établit Véronique Vigneault. « Je me souviens que chez nous, notre Noël, c’était les Contes pour tous », dit-elle, à propos de la série qui a notamment donné naissance à La guerre des tuques, Bach et Bottine, Opération beurre de pinottes, La grenouille et la baleine.

Ce 25e film de la série, paru cette année, raconte l’histoire de Max, un garçon de 12 ans dont le père décide qu’ils déménageront tous deux en campagne. C’est finalement en mettant sur pied une ferme de 500 poules pondeuses qu’il trompe l’ennui.

Coco Ferme est le 25e volet de la série des Contes pour tous. (Laurence Grandbois)

Pauvre créatures de Yórgos Lánthimos

Il faudra sortir de son salon pour ce long métrage, dont Anh Minh Truong attendait impatiemment la sortie. S’il n’avait pas encore pu le visionner au moment de l’entrevue, les critiques lui donnaient une assez grande confiance en cette œuvre pour la recommander. Ce film de science-fiction met en vedette Emma Stone, dans le rôle de Bella Baxter, dont on a remplacé le cerveau par celui de son enfant à naître, après qu’elle se soit noyée pour échapper à son mari violent. « Pour moi, c’est un des plus grands cinéastes », dit-il. À l’affiche à la Maison du Cinéma depuis le 22 décembre.

Emma Stone et Mark Ruffalo. (Buena Vista)

Vikings de Stéphane Lafleur

La comédie dramatique Vikings (2022) s’est particulièrement illustrée au Gala Québec cinéma, au début du mois de décembre, en remportant pas moins de quatre prix Iris. « Si les gens ne l’ont pas vu, il faut voir Vikings », martèle Véronique Vigneault. Dans ce film, cinq astronautes sont envoyés sur Mars. Afin d’éviter et de régler d’éventuels problèmes interpersonnels entre l’équipage, une mission se déroule également sur Terre avec des individus qui possèdent le même profil que les astronautes. C’est là que tout part en vrille.

Une image tirée du film Viking, de Stéphane Lafleur (Courtoisie Les films Opale)

Bonus : La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, une série de Xavier Dolan

Les vacances laissent aussi parfois place à l’écoute en rafale. La série parfaite à découvrir, selon nos deux passionnés : la mini-série de cinq épisodes La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, lancée en 2022. « Ce n’est pas du jojo temps des Fêtes, c’est du Dolan pur jus, mais c’est de loin la meilleure série que j’ai vue dans les dernières années », commente Anh Minh Truong.

Cette adaptation de la pièce théâtre de Michel Marc Bouchard place les téléspectateurs au début des années 1990. « Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le championnat provincial de baseball et rêvent d’un jour quitter leur village natal pour les États-Unis. Mais une nuit d’octobre 1991 vient bouleverser leurs plans et anéantir leurs espoirs à jamais », indique le synopsis.