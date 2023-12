Et la fête continue! capte directement l’attention du public en consacrant ses premières minutes à un reportage sur l’événement qui a secoué les Marseillais, le 5 novembre 2018. Soit cet effondrement de deux immeubles vétustes qui a coûté la vie à huit personnes et causé une véritable commotion dans la région.

Robert Guédiguian donne le ton à son film en débutant avec ce drame révoltant qui prendra d’ailleurs une importance particulière dans la trame narrative de son récit.

Le cinéaste ne se contente toutefois pas de braquer sa caméra sur cette seule catastrophe : dans les 90 minutes qui suivront, ses personnages nous mettront en contact avec plusieurs problématiques sociales. Qu’on parle des infirmières à bout de souffle dans les hôpitaux, des cours d’école qui se dégradent, de l’accueil des réfugiés, des gens qui vivent dans des conditions insalubres ou encore de la violence conjugale. Des enjeux qui, au Québec comme en France, font les manchettes presque quotidiennement.

Producteur de cinéma engagé, Robert Guédiguian ne fait pas que déplorer ces problèmes sur grand écran. Il va au-delà, en interrogeant la façon dont les citoyens peuvent les régler, c’est-à-dire en s’engageant politiquement.

Et la fête continue! s'intéresse au destin de plusieurs personnages, mais c'est pourtant l'histoire de Rosa (Ariane Ascaride) et d'Henri (Jean-Pierre Darroussin) qui fascine. (K-Films Amérique)

Tout au long de Et la fête continue!, on suivra ainsi la pétillante Rosa. Une infirmière à quelques années de la retraite qui continue de s’impliquer auprès de sa communauté.

Fabuleusement incarnée par Ariane Ascaride, la compagne de Robert Guédiguian, Rosa gagne nos cœurs peu importe le chapeau qu’elle porte : que ce soit la mère aux bras ouverts, l’amoureuse passionnée, la citoyenne rassembleuse ou encore la candidate au poste de mairesse de Marseille.

Veuve depuis l’âge de 26 ans, elle redécouvrira l’amour aux côtés d’Henri (Jean-Pierre Darroussin), le père de sa belle-fille, dont elle tombera rapidement sous le charme.

Si Robert Guédiguian et Serge Valletti signent un scénario qui nous propose de suivre la destinée de plusieurs autres personnages (enfants, petits-enfants, frère et amis), c’est le duo Rosa-Henri qui s’avère être le plus porteur. Touchants, les protagonistes sont empreints à la fois d’une belle sagesse et de la fougue des premières amours.

Une chose est sûre : les admirateurs de Robert Guédiguian ne seront pas déstabilisés par ce nouveau film. Si le cinéaste retrouve son équipe habituelle, il embrasse également les thèmes qui lui sont chers comme l’Arménie. Le tout ancré sur la Côte d’Azur.

Malgré quelques longueurs, on passe un bon moment devant Et la fête continue! Un film lumineux, aux images nettes, qui promet de faire réfléchir son public. Grâce à sa puissante finale, mais aussi grâce à sa critique des militants qui s’entredéchirent sur des détails plutôt que de s’unir pour défendre la population.

Et la fête continue! prend l’affiche au cinéma.

