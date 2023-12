Les mille et une vies de l’abbé Pierre

L’abbé en question, Henri Grouès (1912-2007) aux yeux de l’État civil, a eu mille vies. D’abord moine capucin (congrégation au sein de laquelle il apprendra très jeune le sens du mot «dénuement», mais qu’il quittera), sous-officier puis résistant (il verra la mort de près durant la Seconde Guerre mondiale), «L’abbé Pierre» deviendra ensuite député, mais, surtout, militant engagé dans la cause des sans-abri. Pour lesquels il créera le premier centre d’Emmaüs.

En raison de ses idées avant-gardistes et de ses méthodes parfois révolutionnaires, il est devenu une icône de l’Après-guerre, en France, où son nom reste synonyme de «Mère Teresa». Il eut été facile de verser dans l’hagiographie... ce que se refuse pourtant à faire L’abbé Pierre – une vie de combats.

Si elle retrace (de façon chronologique et sobre) le parcours engagé de l’iconoclaste en soutane, la caméra reste «à hauteur d’homme», s’efforçant d’évoquer les doutes, fragilités et tumultes intérieures de l’abbé. Elle s’intéresse à sa «vie intérieure», traitée en parallèle aux actes de bravoure et à son «indignation» grandissante face à la misère et à l’inaction des pouvoirs publics.

Pari réussi

Un pari réussi. Et d’autant plus intéressant que Henri Grouès ne s’est guère épanché sur son intimité, lui qui préférait voir les caméras braquées sur sa cause, sur les souffrances des sans-abris – très nombreux à l’heure de la reconstruction de la France – plutôt que sur ses soucis.

Durant l’hiver de 1954, rigoureux au point d’en devenir mortel, l’abbé Pierre s’insurgera du fait qu’il n’existe aucun refuge pour sans-abri, alors que les animaux errants disposent, eux, de tels refuges). Le film se penche alors sur sa croisade – devenue collective – visant à faire bâtir des «cités d’urgences», et les aider à retrouver un peu de dignité.

Et il le fait avec un vrai souffle cinématographique, un dynamisme porté par l’énergie du personnage, aux élans contagieux.

La direction photo est particulièrement inspirée. Les images sont à couper le souffle, offrant des panoramas dignes de films d’aventure – surtout durant la première partie, quand on traverse les montagnes du Vercors. (Jérôme Prébois/AZ Films)

On est saisi par les efforts manifestes pour présenter l’abbé comme une silhouette un peu frêle, perdue au milieu des paysages (non pour le rapetisser, mais pour prendre des distances avec sa légende, en lui remettant les pieds sur terre) ou pour le filmer en groupe, ou parmi la foule, plutôt que de le traiter en héros solitaire (pour mieux exprimer cette action solidaire, un moteur ayant besoin de carburant).

En détail

La caméra livre en détail ses grands accomplissements, sans faire l’impasse sur ses échecs et errances. Le film explore le sentiment de solitude et d’imposture mêlées qui habitait aussi l’abbé Pierre, et le fait sans bavardages excessifs, ce qui est autant à l’honneur du cinéaste qu’à celui du comédien Benjamin Lavernhe, touchant – et parfaitement crédible – en homme de foi et de convictions, pétri de ferveur mais imbu d’une bouillonnante colère, aussi.

Personnage qu’il incarne et durant sa fougueuse jeunesse, et à un âge plus canonique, plus assagi à défaut d’être apaisé.

Dans L'abbé Pierre - une vie de combats, Emmanuel Lavernhe (L'abbé Pierre) et Emmanuelle Bercot (Lucie Coutaz). (Jérôme Prébois/AZ Films)

Le film parvient à rentrer dans l’intimité de l’abbé grâce au personnage de Lucie Coutaz (Emmanuelle Bercot, à l’image), qui fut sa secrétaire, confidente et (probe) «partenaire» durant 40 ans. Leurs liens de confiance et d’amitié l’autorisent à lui adresser quelques remontrances. Se glissant dans cette brèche, le scénario se permet de faire trembler un peu le socle sur lequel se dresse l’icône, piédestal qui lui donnait des allures de Saint.

Malgré tous ses sacerdoces, Henri Grouès, «petit prêtre tranquille des beaux quartiers», est né dans l’opulence, rappelle le scénario... avant d’explorer différents sens du mot «renoncement». Auquel font écho, chacun à leur façon, les vœux de chasteté et de pauvreté du protagoniste, la misère des démunis, et l’abdication des pouvoirs publics face à la pauvreté. Habile et réjouissant.

