Il n’y a pas de quoi s’endormir devant La griffe de fer (The Iron Claw) : le nouveau long métrage de Sean Durking repose essentiellement sur son scénario et nous entraîne d’accident malheureux en triste mésaventure pendant près de deux heures. Dans un rythme qui laisse à peine le temps de reprendre son souffle.

Sous pression, les spectateurs découvriront au fil de ce drame biographique l’histoire des Von Erich. Une famille de lutteurs américains qui a marqué le milieu sportif dans les années 1980.

En suivant l’ascension des quatre frères Von Erich — Kevin (Zac Efron), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White) et Mike (Stanley Simons), on comprendra rapidement que les combats les plus difficiles qu’ils ont eu à mener n’étaient pas sur le ring… mais bien dans la vie.

Même chose pour leur pire ennemi, qui ne se cachera pas forcément dans le coin droit ou le coin gauche de la plateforme, mais bien beaucoup plus près.

Guidés par la main de fer de leur père austère, l’ancien lutteur Fritz Von Erich (Holt McCallany), les jeunes hommes seront vite soumis à la pression de performance.

L’objectif de leur paternel : ramener à la maison la ceinture du Championnat du monde de poids lourd. Et ce, peu importe les rêves respectifs de ses fils, tournés plutôt vers les Jeux olympiques, la famille ou encore la musique.

Malgré ses défauts, La griffe de fer arrive à mettre en lumière l'attachement qui lie ensemble la famille de lutteurs. (Entract Films)

Si Sean Durking braque sa caméra sur les corps sculptés de ses acteurs (muscles contractés, gouttes de sueur et veines saillantes inclus), il ne plonge toutefois pas au cœur de ce qui anime la lutte en faisant réellement vivre au public les prises et les combats.

Le réalisateur axe davantage son long métrage sur la psychologie de ses personnages et les défis qu’ils affrontent. Une position tout à fait justifiable… si seulement elle avait été appuyée par une meilleure performance des acteurs, dont Zac Efron.

Quoiqu’expérimentée, la vedette de La griffe de fer ne semblait pas toujours rencontrer le bon registre d’émotions au cours de ses scènes. Devant la quantité de drames auquel fait face Kevin Von Erich, il aurait été de bon ton de voir évoluer son état d’esprit entre la colère et la tristesse ou encore la joie et l’amertume. Or, Zac Efron n’offre pas ce type de jeu à l’écran.

Il incarne malgré tout une affection sincère envers sa fratrie. Cet amour réel coexiste entre les personnages et fait un beau pied de nez aux drames qui ponctuent leur existence respective. Cette fraternité habite d’ailleurs La griffe de fer du début à la fin, ajoutant un certain baume sur le destin tragique et troublant de ses jeunes protagonistes.

La griffe de fer est présenté au cinéma.

(Entract Films)

