L’abbé Pierre : «la grande aventure solidaire du XXe siècle»

Avant d’endosser la soutane, le comédien Benjamin Lavernhe ne connaissait de ce personnage iconique que l’«homme médiatique, déjà assez âgé», plus frêle et voûté.

Il a alors découvert que la vie de l’abbé Pierre – “nom de guerre” de Henri Grouès – avait été «totalement romanesque», et ce dès sa jeunesse, marquée par le désir de rejoindre les rangs des Capucins, puis portant un uniforme de sous-officier durant la résistance militaire à l’Allemagne nazie, puis son engagement au sein de la Résistance, quand sa cellule aidait des Juifs à passer les frontières en catimini, ou encore durant son court passage à l’Assemblée nationale, en tant que député.

Ces expériences de jeunesse deviendraient les ferments de «sa détermination, sa combativité et son engagement total, pour son pays, certes, mais aussi pour sauver l’Autre, quel qu’il soit», retraçait Benjamin Lavernhe au téléphone, depuis Montréal, où il était venu accompagner les avant-premières du film de Frédéric Tellier, qui prend l’affiche au Québec le 22 décembre.

«C’était un jeune homme très tourmenté, très agité, qui, très vite, a eu l’intuition et la vocation qu’un grand destin solidaire [l’attendait]. Il avait une telle empathie, une telle hypersensibilité, que la souffrance de l’autre lui était insupportable, car il la ressentait» dans sa chair, partage le comédien, après s’être astreint au difficile exercice de résumer en quelques phrases la longue croisade de l’Abbé Pierre pour la dignité humaine – «une vie foisonnante et hallucinante» que le film a lui-même difficilement pu contenir en 137 minutes.

Plutôt que de se concentrer sur la période emblématique de L’hiver 1954 (dont avait déjà été tiré un long métrage en 1989, avec Lambert Wilson dans le rôle principal), le réalisateur Frédéric Tellier a étendu la chronologie et privilégié un traitement cinématographique plus «épique».

Son récit brosse ainsi le portrait d’une aventure humaine qui dépasse l’individu, suggère le comédien. Car, si elle met bien l’accent sur les difficultés auxquelles fait face le protagoniste tout au long de son parcours, tout comme ses soutes et déchirements intérieurs, «L’abbé Pierre, c’est une aventure de groupe, et notamment celle d’une femme», souligne Benjamin Lavernhe. Il fait ici allusion à Lucie Coutaz, bras droit discret, mais essentiel de l’homme de foi, qui tient un rôle névralgique dans le film – sous les traits de sa complice Emmanuelle Bercot.

Emmanuel Lavernhe endosse la soutane de L'Abbé Pierre depuis sa jeunesse tumultueuse (dans les Ordres, l’Armée et la Résistance) jusqu’à un âge beaucoup plus canonique. (Jérôme Prébois/AZ Films)

L’idée maîtresse du film, poursuit le comédien, c’était de «montrer comment un homme ordinaire a eu un destin extraordinaire, et comment un groupe d’hommes et de femmes ont changé le monde – ou du moins certaines “règles de société”. C’est une des grandes aventures solidaires du XXe siècle.»

En témoignant de ce que «même en partant de rien, on peut inspirer les citoyens», le film nous interroge sur «la question de l’engagement», et donne par la bande envie de s’impliquer dans une cause sociale ou une autre, suggère-t-il.

Or, en cette période fortement marquée par le «désenchantement» – en particulier chez les jeunes – alimenté par les répercussions présentes ou à venir de la COVID, de l’anxiété climatique et des conflits armés qui font les manchettes, donnant «un peu l’impression que c’est la fin du monde», la question de «l’engagement est plus que jamais au cœur de nos vies», plaide-t-il.

«C’est un film terriblement actuel et universel»,[dont le propos] dépasL’abbé Pierre – une vie de combatsdien est convaincu qu’il trouvera un écho au Québec, où les enjeux liés à la problématique entourant la pauvreté et l’itinérance sont, découvrait-il, d’actualité; et où ont aussi fleuri quelques-unes des 350 communautés Emmaüs ayant vu le jour aux quatre coins de la planète.

À l’heure où il peut sembler vain d’agir et tentant de «démissionner», L’Abbé Pierre – une vie de combats «montre comment, même en partant de rien, on peut inspirer» les gens.

Au-delà de ses qualités artistiques, «c’est un film qui m’a touché parce qu’il est porteur d’espoir en montrant comment chacun – à sa propre échelle, sans chercher à devenir un superhéros ou l’abbé Pierre – peut participer à l’effort commun», et, ce faisant, «peut trouver un sens à donner» à son existence. «On a tous, je crois, une petite voix au fond de nous qui nous dit qu’on pourrait en faire un peu plus» pour la collectivité. Sauf qu’on se dit généralement, «pourquoi pas? On verra plus tard... demain... un jour...»

Emmanuel Lavernhe (L'abbé Pierre) et Emmanuelle Bercot (Lucie Coutaz) (Jérôme Prébois/AZ Films)

Le long métrage «inspire et donne l’occasion d’inspirer», en agissant comme «un coup de pied aux fesses» au moment où l’envie nous prendrait de baisser les bras, estime l’acteur.

Avant d’être homme de fois, l’Abbé Pierre était un homme de «convictions», doublé d’un «un orateur inouï», rappelle le comédien. Et ce ne sont pas tant sa pieuse bonté ni sa patience, qui furent à la source des changements sociaux, mais sa colère, croit Benjamin Lavernhe : il était scandalisé par la misère, outré par l’inaction (à commencer par celle qu’il imputait aux pouvoirs publics).

«C’était un homme en colère, qui savait en jouer» dès qu’on lui tendait un micro, et qui «arrivait à se faire entendre même par les politiciens les plus inflexibles. L’abbé Pierre, on l’écoutait.»

Son «éloquence», ajoute-t-il, relevait presque de la «magie», pour ne pas dire du don divin. «Il avait ce superpouvoir de faire baisser la garde.» Conjuguée à sa force de conviction et son énergie – «il frappait à toutes les portes des ministères et pouvait débouler à l’Élysée» – cette éloquence faisait de lui un ouragan auquel il était difficile de résister.

«Pour l’acteur que je suis, c’est un plaisir inouï, incarner un tel tribun qui maniait les mots comme peu savent le faire. [Ses discours donnaient] les larmes aux yeux et faisaient se dresser les poils sur le bras. C’est un rôle extraordinaire. De telles aventures de cinéma sont rares et je savais que ça allait me changer, moi, comme homme. Et m’ouvrir.

«Ce qui me touche particulièrement, dans son discours, c’est qu’il refusait qu’on s’habitue» à la misère et la faim. L’idée qu’on puisse se forger «une carapace face à ce qui nous apparaît comme une fatalité, le fait qu’on veuille se protéger de la pauvreté » le révoltait.

Benjmin Lavernhe reste, autant que son personnage, convaincu qu’«il ne faut jamais se recroqueviller». «Même quand on on a l’impression que ce combat [contre la pauvreté] ne sera jamais terminé», pas question de céder au défaitisme : «il n’y a que quand la bataille n’est pas menée, qu’elle est perdue d’avance...»

Son «éloquence» relevait presque de la «magie», pour ne pas dire du don divin. (Jérôme Prébois/AZ Films)

La colère de l’Abbé est toutefois tempérée par un dialogue intérieur riche (et des échanges avec Lucie Coutaz). «Le scénario propose un point de vue fort, il y a une voix intérieure : on est au plus près de l’homme, de ses pérégrinations mentales et de ses doutes presque métaphysique.»

Reste qu’«au-delà des coups de gueule de ce grand Monsieur, c’est aussi un grand film d’aventure, très romanesque [qui] fait un bien fou, sans être donneur de leçon ni culpabilisant».

À l’image de son personnage, le message donne envie de s’impliquer au sein de la communauté, estime Benjamin Lavernhe – en connaissance de cause, car il « reçoit beaucoup de messages de gens bouleversés», et aussi parce que son implication bénévole au sein du tissu associatif n’a jamais été aussi grande que depuis qu’il a commencé à travailler sur le film, dit-il (non sans quelques hésitations, justement pour éviter tout ton moralisant).

Ce que prêchait l’abbé Pierre, c’était l’exemplarité, et non la doctrine de L’Église. «Sa foi, il en parlait très peu, il restait très discret sur ce sujet. Il n’était pas du tout dans le prosélytisme, mais dans l’action. Emmaüs n’était ni confessionnel ni politique, c’était un mouvement – ce sont ses “d’éveil des consciences civiques”.»

Or, aujourd’hui, «on manque de voix apolitiques» vers lesquelles se tourner pour cristalliser nos espérances collectives, constate M. Lavernhe, une dose d’amertume dans la voix.

L’abbé Pierre – une vie de combat sort en salles le 22 décembre.