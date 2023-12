Dans Sapin$, Rémi (Étienne Galloy), sympathique Québécois pas très dégourdi, et Laura (Diane Rouxel), une Française militante et grano, font équipe pour vendre des sapins de Noël à New York. (Fabrice Gaëtan/Courtoisie Couzin Films)

Certes, le récit emprunte son fil conducteur à la rom-com, mais son ton badin s’arrêterait presque là. Et oui, il s’agit d’un film baignant dans l’esprit des Fêtes et l’ambiance «réunion de famille», avec carillons et sourires à la clef... sauf que la grande famille n’est pas là où on l’attend.

Trompeur, Sapin$ nous en passe un, justement, de «sapin», en proposant un «film dans le film» : à l’arrière-plan se déroule un second récit, qui fait davantage penser à ces pétillantes «comédies sociales» dont le cinéma britannique a le secret.

Son réalisateur, Stéphane Moukarzel, nous réserve aussi deux ou trois courte séquences quasi-autonomes, au ton plus décalé, qui «poppent» comme autant de poupées gigognes facétieuses, ou autant de cadeaux surprise à déballer.

La comédienne Diane Rouxel, dans le film «Sapin$» (Laurence Grandbois Bernard/Courtoisie Couzin Films)

Le réalisateur québécois, qui signe ici son premier long métrage (après quatre courts), nous entraîne dans la galère de Rémi (Etienne Galloy), un «adulescent» sympathique, mais guère dégourdi, dont on suit les mésaventures jusqu’à New York.

Contraint de se trouver rapidement une jobine afin d’acquitter une dette, le voilà parachuté sur un coin de rues du Bronx où il devra passer un mois à vendre, sans réelle préparation, lesdits sapins.

N’étant jamais sorti de sa bourgade natale, Rémi baragouine maladroitement l’anglais. Sur place, il fera la rencontre de son binôme, Laura (Diane Rouxelle), une Française «grano», voyageuse polyglotte et débrouillarde, qui lui servira de béquille tout en faisant palpiter son petit cœur en exil.

Le spectateur croit se retrouver en terrain connu, puisque la plupart des tropes qu’on lui sert à la cuiller – à commencer par le jeu d’aimantation du duo dépareillé et les rebondissements attendus de ce genre comédie romantique – lui sont familiers. C’est oublier qu’on est en territoire étranger. Dehors, dans la rue. En pleine nuit, souvent. (Les deux ‘tourtereaux’ dorment sur place, dans un van.)

Globe-trotteur (et Québécois d’origine libanaise), Moukarzel se sert de cette trame pré-mâchée pour nous parler d’autre chose. De ce qui se passe en arrière des sapins à vendre, et tout autour de ce duo romantique qui croyait être le point focal... mais dont on est subrepticement conviés à nous désintéresser, pour aller plutôt observer ce qui se trame dans les ruelles et les boutiques voisines.

Les comédiens Michael Dozier, Étienne Galloy, Don Jordan, Tyrone Benskin, Diane Rouxel et Kwasi Songui, ne donnent pas. toujours envie de plaisanter, dans la comédie «Sapin$». (Laurence Grandbois Bernard/Courtoisie Couzin Films)

Cette rangée de sapins à vendre, cache une forêt. Là, se danse un autre ballet, newyorkais et cosmopolite. Celui de la vie ordinaire. De jour : celui du train-train des commerçants immigrés, des joggeurs pas pressés et des donneux de tickets. De nuit : celui de la routine des errants cabossés, des petites crapules interlopes, des fleurs de bitume égarées et d’un père Noël un peu crackpot.

Sapin$ offre une jolie galerie de personnages secondaires, qui ont la place de respirer, d’exister, de déborder de leurs archétype initiaux.

La faune urbaine locale et le duo parachuté au milieu des arbres vont s’apprivoiser progressivement, à mesure que le réalisateur se détache de la bluette sentimentale pour, de saynètes en saynète, explorer des ambiances évoquant Paul Auster (les bavardages du diptyque Smoke / Brooklyn Boogie, avec Wayne Wang) ou Jim Jarmush (Stranger Than Paradise; Coffee & Cigarettes).

Ce cortège de «petites gens» aux sourires et cœurs inversement grands évoque aussi Gaz Bar Blues, Moukarzel faisant preuve du même doigté et de la même bienveillance que Louis Bélanger, dans sa mise en scène des classes ‘populaires’.

Ce qui n’empêche pas le réalisateur de jongler avec d’autres ambiances cinématographiques, que ce soit le thriller pluvieux, la parodie loufoque ou le film de «passage à l’âge adulte». Le tout, enrobé dans un film de Noël.

Ç'a l’air décousu? Ça l’est ! Mais ça s’assume. C’est généreux. Curieux. Et plutôt charmant, en définitive.

Au générique :

Cote : 8/10

Titre : Sapin$

Genre : comédie romantique / comédie sociale

Réalisation : Stéphane Moukarzel

Distribution : Etienne Galloy, Diane Rouxel

Durée : 1 h51