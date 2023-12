Il y vraiment de quoi s’émerveiller devant Wonka.

Si le réalisateur Paul King (Paddington) fait quelques clins d’œil à l’œuvre de Tim Burton, il nous emmène toutefois dans un univers complètement différent. C’est-à-dire dans la jeunesse de Willy Wonka, au moment où celui-ci débute son métier de chocolatier.

En plus de plusieurs références, les grands admirateurs de Charlie et la chocolaterie noteront quelques différences entre les deux histoires notamment quant à l’enfance de Wonka et sa rencontre avec les Oompa-Loompas.

Dans Wonka, le petit Willy vit sur un bateau avec sa mère passionnée de chocolat plutôt qu’avec son père, un dentiste austère qui déteste les caramels, les pralinés et autres friandises.

On passe toutefois rapidement par-dessus ces détails pour plonger dans le monde merveilleux des bonbons alors que le protagoniste souhaite ouvrir sa toute première chocolaterie.

Or, l’arrivée en ville de ce spécialiste de la fève de cacao ne passe pas comme une lettre à la poste : ses sucreries font jaser en raison de leur grande qualité et de leurs ingrédients insolites comme des rayons de soleil liquides, du lait de girafe ou encore de la foudre condensée.

Timothée Chalamet est accompagné par de grands acteurs dans ce film qui raconte la jeunesse du célèbre Willy Wonka. (Warner Bros)

Plusieurs tenteront de lui mettre des bâtons dans les roues, dont les trois membres du «cartel du chocolat». Jovial et toujours positif, Willy Wonka fera cependant tout ce qu’il peut pour offrir ses bonbons au plus grand nombre de gens. Avec l’aide entre autres de la charmante Noodle (Calah Lane). Une petite orpheline prise entre les griffes de l’aubergiste Mme Scrubbit.

Timothée Chalamet incarne fort bien le personnage principal coloré, campé en 2005 par Johnny Depp. L’acteur franco-américain réussit à conserver la douce folie et l’essence unique de Willy Wonka.

L’univers de la comédie musicale sied d’ailleurs plutôt bien à l’artiste qui s’est fait remarquer dans plusieurs productions, dont Call Me By Your Name et Dune.

Quoique populaire, Timothée Chalamet n’est pas la seule personnalité connue de la distribution de Wonka. Cette belle brochette d’acteurs contribue elle aussi à la qualité du film. Car il y a de quoi être étonné en découvrant une Olivia Colman en méchante aubergiste, un Rowan Atkinson en curé profiteur ou encore un Hugh Grant en — très comique — Oompa-Loompa.

Malgré quelques longueurs, on dévore avec bonheur Wonka. Avec l’imaginaire débordant de son protagoniste et ses images franchement magnifiques, le film nous plonge dans un monde merveilleux et coloré qui a de quoi nous charmer. Et ce, juste à temps pour Noël.

Wonka est présenté au cinéma.

(Warner Bros)

Au générique