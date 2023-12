Rémi (incarné par Étienne Galloy), un adulescent qui n'était jamais sorti de La Tuque, est parachuté à New York où il tombe des nues, tout en vendant des sapins, dans la comédie plus sociale que romantique «Sapin$». (Fabrice Gaëtan/Courtoisie Couzin Films)

Rémi se pose en gentil ahuri qui manque d’assurance, et dont «on ne sait pas trop s’il faut rire de lui, ou s’il est touchant», glousse le comédien.

«Il y a un peu de moi, dans Rémi – comme dans tout ce qu’on fait en tant qu’acteur, puisqu’on essaie de puiser en nous.» Il se retrouve dans «sa maladresse» et sa crédulité: « je suis un peu de même dans la vie, je suis assez naïf».

Galloy n’est toutefois pas si désorganisé, à en juger par les multiples chapeaux avec lesquels il jongle, lui-même étant aussi scénariste et réalisateur à ses heures; derrière la caméra, il a par exemple signé le long métrage La marina (2019). Certes, «je peux être hyper-concentré...» convient-il.

Cela dit, l’idée n’a jamais été de rendre Rémi plus «clownesque» ou plus «niaiseux» que ce qu’en faisait le scénario, bien «au contraire».

Le réalisateur cherchait simplement «une bonne bouille», et Étienne Galloy convient qu’il a la tête de l’emploi. Vues certaines actions – un peu “caves”– de Rémi, et considérant «les situations abracadabrantes dans lesquelles il se retrouve, ça prenait absolument un personnage «sympathique», assez charmant pour transcender d’éventuels côtés gossants, faute de quoi le spectateur ne s’identifierait plus. «Je pense être assez bon pour faire [en sorte qu’]on s’attache à mes personnages.»

Comme avoir la bonne bouille ne suffit pas, Galloy rajoute un ingrédient, dans le jeu théâtral comme dans la vie : «ne pas avoir de mauvaises intentions. C’est comme ça que tu peux dégager quelque chose de vrai, d’authentique et de sympathique», qui incite à «tout pardonner» à ce Rémi qu’on est tous un peu, ou qu’on a tous été, partage le comédien en riant.

Dans Sapin$, Rémi (Étienne Galloy), un Québécois qui n'est jamais sorti de La Tuque, et Laura (Diane Rouxel), une Française militante et grano, doivent vendre des sapins de Noël, sur un coin de rues du Bronx, à New York. (Fabrice Gaëtan/Courtoisie Couzin Films)

Le cap de l’âge adulte

Fort heureusement, son personnage va évoluer.

Quand on le découvre, «Rémi est extrêmement centré sur lui-même, mais son aventure à New York va le décentrer.»

«C’est une quête identitaire. Au début du film, on voit qu’il est beaucoup dans la compétition, Rémi.» De fil en aiguille, «il va s’ouvrir aux autres, il va apprendre l’humilité, apprendre à devenir adulte, un peu. Il va commencer à accepter ses responsabilités, à assumer ses erreurs, [et le fait qu’il] ne peut par revenir en arrière».

Rémi et Laura – sa collègue de travail, qu’il rencontre en arrivant dans le Bronx – sont deux trentenaires qui se sont jusqu’ici révélés incapables d’opérer leur transition à l’âge adulte, «comme si quelque chose les retenait en arrière», poursuit Étienne Galloy.

Pourtant, au contact l’un de l’autre, «les deux personnages vont s’aider à plonger dans le monde adulte, en même temps que Rémi va se sensibiliser aux autres, acquérir le sens de la communauté et des valeurs d’entraide.»

Car le film propose un regard «hypersensible» vis-à-vis des sujets qui sont traités à l’arrière-plan, à commencer par la pauvreté.

L'acteur Étienne Galloy et l'actrice Diane Rouxel entourent le réalisateur de Sapin$, Stéphane Moukarzel. (Patrick Sanfaçon/La Presse)

Sapin$, expose le comédien, «est un film qui marie plusieurs genres, et qui le fait extrêmement bien : c’est une comédie à la fois très drôle et très touchante, très intelligente, qui réussit à intégrer plein d’enjeux sociaux sans que ce soit ‘dans ta face’, et sans essayer de faire avaler au spectateur une morale à deux cennes».

Le jeune homme, qu’on a vu crever l’écran dans «Avant qu’on explose», se dit ravi d’avoir pu collaborer avec Stéphane Moukarzel.

«Je l’adore comme personne et comme réalisateur. Il a une vision unique. Il maîtrise les codes [de multiples genres cinématographiques. Il veut faire des films déjantés, et c’est ce que j’ai envie de faire, moi aussi.»

Malgré tout, le film parvient à conserver, dans ses tonalités, un réalisme qu’Étienne Galloy dit particulièrement apprécier : «ce n’est pas une comédie de Noël bubbly, où tout finit bien...», mais son personnage pourra malgré tout retourner chez lui avec un plus gros bagage, et devenir une meilleure personne, laisse-t-il entendre.