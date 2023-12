On devra pourtant vite écarter cette première impression. Son ton rom-com insouciante n’est qu’un leurre : un simple papier-cadeau sous lequel le réalisateur québécois d’origine libanaise a emballé un autre film, plus aigre-doux et plus engagé. Une véritable comédie sociale se révèle au second plan, à mesure qu’on découvre la faune cachée derrière les rangées de sapins que s’efforcent de vendre Rémi et Laura – lui, le Québécois candide et «mal pris»; elle, la Française «grano» en galère – duo mal assorti (et couple improbable) «coincé» au milieu du Bronx pour un mois.

Tandis que le voisinage, un patchwork de petits commerçants, d’immigrants, de déshérités, d’errants nocturnes et de crapules sans envergure, vaque à ses petites occupations, le duo francophone essaie de ne pas voir que, de toute cette jolie galerie de personnages, le plus errant n’est pas celui qu’il pense.

En travaillant sur le scénario – à quatre mains avec Germain Larochelle (la série Sorcières) – Stéphane Moukarzel a très tôt tenu à faire cohabiter ces deux univers.

Les deux atmosphères ne se contentent pas de coexister : l’une va nourrir l’autre et progressivement l’envahir, faire parfois naître de petites séquences de «film-dans-le-film», et contaminer la «comédie romantique» à mesure que que les nuits se succèdent inlassablement et que le froid et la fatigue engourdissent ses deux protagonistes.

Le comédien Étienne Galloy, dirigé par le réalisateur Stéphane Moukarzel sur le tournage de Sapin$. (Fabrice Gaëtan/Couzin Films)

Les situations décrites dans son film sentent le vécu. Et elles le sont. Elles découlent de témoignages rapportés au réalisateur par plusieurs personnes qui ont fait cette jobine, et avaient fini par ressentir qu’il faisaient partie intégrante du «pouls du quartier».

«Ils me disaient : “On est plantés là pendant un mois, mais après une semaine on sent qu’on fait partie de l’environnement. On est toujours au même endroit nuit et jour, au milieu des fêtards et des gens qui vont travailler. On apprend les habitudes des gens, [eux-aussi nous apprivoisent]. Parfois, on se fait même dorloter par des voisins.”»

L’idée du film remonte à 2018, quand M. Moukarzel vivait à New York : «Donald Trump était au pouvoir. En Europe de l’Est, plusieurs gouvernements, étaient passés à l’extreme droite; en France, il y avait la montée de Marine LePen en France», se souvient-il.

«À l’heure où les gouvernements se radicalisent et vont vers le protectionnisme, il [me semblait nécessaire de] rappeler l’importance de s’ouvrir aux gens.» D’où l’envie de se faire porte-voix du message que «l’individu est moins important que la collectivité».

Dans la rue

«Je me suis dit que ce n’était pas possible de faire un film sur quelqu’un qui est dans la rue en me contentant d’en faire une comédie en l’isolant de ce contexte social», de cet environnement qui, s’il se distingue par sa «rudesse», est aussi caractérisé par le groupe et la puissance de l’entraide.

«Ensuite, quand on a commencé à travailler dans les détails, on est rentrés beaucoup plus loin dans cette dimension sociale», en touchant à des sujets tels que «l’itinérance» (que le film «montre parfois de façon romancée», à travers un père Noël interlope, aux prises avec des troubles de santé mentale), «la surconsommation et l’exploitation des travailleurs» (des thèmes que le réalisateur a précédemment instillés dans le court métrage Black Friday) ou encore «le phénomène de gentrification» des centres-villes qui menace de faire dérailler le train-train des classes populaires et le ronron de la vie de quartier.

Sous son apparence de comédie romantique, Sapin$ cache une comédie sociale sur la vie de quartier à New York. (Fabrice Gaëtan/Couzin Films)

Son scénario s’articule autour du personnage de Rémi (Étienne Galloy), jeune homme aussi sympathique que maladroit, qui, avant d’être parachuté dans le Bronx, n’avait jamais mis un pied en dehors de son La Tuque natal, et qui transpire encore de tout son individualisme.

Dès qu’il le peut, Sapin$ s’éloigne des codes de la bluette sentimentale. «L’idée, le but premier, c’était que le voyage initiatique de Rémi se fasse à travers ces personnages à première vue moins bien lotis que lui, mais qui forment «une communauté».

«Il n’a clairement pas du tout voyagé, Rémi... et là, il va être exposé à différente personnes, différentes langues, différentes cultures. Le personnage part de loin, mais il s’éveille au monde, il s’ouvre lentement» et ressortira de son aventure dans le Bronx «mieux outillé» pour la suite de son existence.

Au départ, mes producteurs voulaient quelque chose un peu plus “pop” mais on a réussi à trouver un juste équilibre» pour que le film soit porteur de cette «conscience» sociale qui, dans Sapin$, carillonne au diapason de l’esprit de Fêtes.

«Ce qui m’a frappé, quand je faisais mes recherches sur ce sujet, c’est l’aspect communautaire du contexte. L’idée que ces travailleurs [fraîchement débarqués de l’étranger, et rongés par l’éloignement] fasse partie de la communauté, au bout d’un moment. Les gens du voisinage les voient travailler fort, ces jeunes, et ils finissent par les adopter. Certains, même, les prennent sous leurs ailes, leur apportent a manger» ou les invitent chez eux pour souper en famille, partage Stéphane Moukarzel.

Étienne Galloy et Diane Rouxel, dans une scène du film. (Fabrice Gaëtan/Couzin Films)

«C’est un espace où on voit toutes les couches de la société qui s’entrechoquent.» Et en se retrouvant «en contact avec tout le monde», les jeunes protagonistes deviennent un point de rencontre, une sorte de «tampon», dit-il, entre les gens aisés et ceux qui, pour se payer un sapin, «doivent se saigner».

Sans en faire des références directes, le réalisateur de Sapin$, confie s’est laissé inspirer par «les premiers films de Jim Jarmush» – «J’avais en tête Stranger Than Paradise qui dépeint New York comme un no man’s land, en montrant des rues désertes et des coins un peu isolés.» Ou encore After Hours de Martin Scorsese, qui joue avec les ambiances nocturnes et «la bizarrerie de la nuit».

«Boucle temporelle infernale»

Or, la nuit, clairement, Rémi ne «dort pas assez». Faute de moyens, Rémi et Laura sont contraints de partager un van garé à côté de leur kiosque improvisé, et où il est difficile de se reposer.

«Après deux semaines de travail, il est si fatigué qu’on finit par se demander s’il hallucine.» Profitant de ce que son héros semblait dormir debout et «perdre pied avec le réel», le réalisateur s’est laissé aller à quelques facéties visuelles et sonores qui glissent vers le «surréalisme» et sèment le doute quant à la réalité que l’on perçoit à l’écran. «J’ai fait ça pour que le spectateur perde ses repères, tour comme le personnage perd les siens.»

Sapins$, bande-annonce (Maison 4:3)

Il a joué de la même «ambiguïté» en ce qui concerne la temporalité.

Ces zones de flou artistique autorisaient M. Moukarzel à flirter avec des ambiances «paranoïaques» plus proches du thriller que de la comédie. Et à installer au sein du récit une «structure cyclique» répétitive, à savourer comme un joyeux clin d’œil au Jour de la marmotte : «Rémi est toujours au même endroit, jour et nuit, il y a quelque chose d’un peu aliénant. C’est comme s’il était prisonnier d’un quadrilatère : il ne parvient pas à sortir de cette boucle temporelle infernale.»

C’est cet «immobilisme» qui permet à Stéphane Moukarzel de considérer Rémi et Laura comme Vladimir et Estragon, les deux vagabonds de la pièce de théâtre En attendant Godot: «deux personnages plantés au coin de la rue, qui deviennent un peu les témoins de ce microcosme». Et de qualifier son film de «road-movie stationnaire».

«Comédie atmosphérique»

«Je ne voulais pas d’une comédie qui va du point A au point B. je voulais des digressions, et quelque chose d’un peu plus flottant.» Sapin$ est donc, de l’avis du cinéaste, «une comédie atmosphérique.»

«C’est un un peu plus difficile à faire, parce que c’est un peu contradictoire avec le rythme [plus dynamique] des comédies.

Le film s’évertue d’ailleurs à offrir une «expérience sensorielle» complète, en faisant le meilleur usage possible des technologies audio disponibles dans les salles de cinéma pur rendre justice à ses atmosphères nocturnes, étranges et flottantes, laisse entendre M. Moukarzel.

Sapin$ sortira en salles le 22 décembre.