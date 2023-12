Près de vingt-cinq ans après le premier opus, l'aventure de Poulet en fuite se poursuit. Ginger, Rocky et leur fille, Molly, sont toujours confrontés à l'élevage massif de poules. (Netflix)

«La dernière fois, nous nous sommes exfiltrées d’un élevage de poules. Cette fois-ci, les amis, nous allons devoir nous infiltrer», lance Ginger, dans les premières minutes du film signé Sam Fell.

Cette citation illustre bien la trame narrative de Poulets en fuite : l’aube de la pépite. Un film qui ressemble sur le fond à son précédent, Poulets en fuite (2000), mais à l’envers.

Poule militante et courageuse, Ginger a tout fait pour ne pas être transformée en pâté au poulet. Or, cette fois-ci, elle devra encore se battre, mais pour sa fille.

Après avoir fui le terrible élevage de Mme Tweedy, Ginger et son compagnon, le coq Rocky, ont construit leur «paradis sur Terre» sur une île lointaine. Un espace calme, à l’abri des humains, où ils ont élevé leur petite cocotte, Molly.

Une fois avoir quitté sa coquille, la jeune poulette intrépide souhaite toutefois — comme sa mère avant elle — voir le monde et visiter les montagnes.

Cette envie de liberté passe mal auprès de Ginger qui a quant à elle connu l’enfer dans un véritable élevage où l’avenir était plus qu’incertain pour les volailles qui cessait de pondre quotidiennement. Plusieurs retours en arrière en noir et blanc rappellent d’ailleurs cette époque aux spectateurs.

Si un choc entre les deux générations semble se poindre à l’horizon, le scénario le contourne et se dirige ailleurs. Nous laissant un peu sur notre faim.

Afin de nourrir sa soif d’indépendance et pour faire des choix par elle-même, Molly partira plutôt toute seule à l’aventure… directement vers la ferme «Fun-land». Un endroit en apparences ludiques «où les poules trouvent une fin heureuse» et pondent dans un sceau.

Toujours aussi drôles, les personnages secondaires colorés de Poulets en fuite sont de retour dans cette suite nostalgique. (Netflix)

Il est vrai qu’on retrouve avec bonheur plusieurs personnages secondaires comme Babette, Bernadette, Ric et Rac ainsi que le colonel, mais ce second film n’apporte malheureusement rien de vraiment nouveau à l’univers de Poulets en fuite.

Cette suite, écrite par Karey Kirkpatrick, John O’Farrell et Rachel Tunnard, s’avère d’ailleurs assez redondante. Notamment parce qu’à chaque fois que Ginger, Rocky et Molly ont l’occasion de fuir la ferme «Fun-land», ils doivent y retourner pour sauver une autre poule en péril.

Le long métrage de 98 minutes recrée en général le film original, mais dans un monde plus moderne. On retrouve d’ailleurs la même animation qui donne aux images des airs de pâte à modeler, mais avec des couleurs beaucoup plus vibrantes.

Si on passe un bon moment devant Poulets en fuite : l’aube de la pépite, on reste toutefois avec l’impression que l’œuvre passe à côté de filons fort intéressants qui lui auraient permis de résonner davantage aujourd’hui, 23 ans après le succès du film original.

Poulets en fuite : l’aube de la pépite est présenté sur Netflix.

