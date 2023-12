Disparue mystérieusement en sautant d’une falaise, après avoir menacé D’Artagnan, Milady de Winter fait son retour dans la suite des Trois mousquetaires.

Les lecteurs qui se sont déjà plongés entre les pages de l’œuvre d’Alexandre Dumas ne seront pas surpris par la place que prend la protagoniste dans ce deuxième film ni par les grandes lignes de l’histoire… Mais ils la verront peut-être sous un nouveau jour.

Car les scénaristes Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière ont savamment mis en lumière le passé de ce personnage, faisant d’elle une femme moderne et complexe. Une réécriture qui, quoiqu’à la mode, s’intègre bien à la trame narrative initiale, écrite en 1844.

Interprétée tout en finesse par Eva Green, Milady est tantôt libre et puissante, tantôt prise au piège et fragile. Résultat : on traverse le long métrage en éprouvant à la fois de la sympathie et de la colère envers elle, selon les perruques qu’elle enfile. À l’instar des quatre mousquetaires, on se demande si elle est digne de notre confiance. Une tension qui nous garde assurément sur le bout de notre siège.

Les mousquetaires auront bien des défis personnels à surmonter dans cette nouvelle œuvre signée Martin Bourboulon. (Sphère Films)

Si la mystérieuse espionne se dévoile tout au long des 114 minutes, on apprend aussi à découvrir D’Artagnan et sa bande. Alors que Les trois mousquetaires : D’Artagnan se construisait autour d’une suite d’événements rapides et essoufflants, Milady prend davantage le temps de développer ses personnages en suivant (grosso modo) une seule et même intrigue.

Toujours sur fond de guerre de religion entre les catholiques et les protestants, Aramis (Romain Duris), Athos (Vincent Cassel) et Pothos (Pio Marmaï) essaieront de découvrir qui est derrière le complot visant à assassiner le roi de France, Louis XIII (Louis Garrel).

D’Artagnan (François Civil) tentera quant à lui de retrouver sa douce Constance Bonacieux, enlevée après avoir découvert l’identité du traître.

Les quatre hommes, chacun à leur manière, prennent un coup de vieux au cours de ce film. Ajoutant une belle profondeur à leur personnage.

François Civil s'adapte bien à son personnage de D'Artagnan qui prend beaucoup de maturité dans ce deuxième film. (Sphère Films)

En adaptant en deux films le premier roman de la trilogie des Mousquetaires, le réalisateur Martin Bourboulon donne un nouveau souffle à ce classique de la littérature française.

Avec 70 millions d’euros et 150 jours de tournage en poche, le cinéaste transpose au grand écran une œuvre visuellement magnifique. Deux films qui incarnent, dans leurs costumes comme dans leurs paysages, une richesse rappelant brièvement Le trône de fer.

À l’instar du premier opus, le second nous offre de beaux plans larges de poursuites à cheval. Et on plonge encore et toujours dans les combats d’épées un brin étourdissants.

Peu de seconds films peuvent se réjouir d’être aussi bons — sinon meilleurs — que ceux qui les précèdent. C’est pourtant le cas de Milady.

Les trois mousquetaires : Milady est présenté au cinéma.

(Sphère Films)

