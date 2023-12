Il est suivi de près par le film qui a été son compétiteur dans les salles, Oppenheimer, qui a récolté huit nominations, dont celle pour le meilleur film dramatique et celles pour les acteurs Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt.

Dans la catégorie du meilleur film dramatique, Oppenheimer se mesurera notamment à Anatomie d’une chute, qui avait valu à la réalisatrice française Justine Triet la Palme d’or à Cannes. Anatomie d’une chute se retrouve aussi dans la catégorie du meilleur scénario, que Triet a coécrit.

Le film Past Lives, de la réalisatrice canado−coréenne Celine Song, s’est aussi taillé une place dans la catégorie du meilleur film dramatique. Song est aussi nommée pour la meilleure réalisation.

Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos et La note américaine de Martin Scorsese suivent par ailleurs la course aux nominations avec un total de sept chacun. Lanthimos et Scorsese ont notamment été sélectionnés pour la meilleure réalisation.

Barbie se classe à égalité au deuxième rang des nominations dans l’histoire des Globes avec Cabaret, de 1972. Nashville de Robert Altman reste le détenteur du record avec 11 nominations.

Du côté de la télévision, la série Succession domine les nominations, avec un total de neuf. Ses acteurs Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook et Kieran Culkin pourraient notamment aller cueillir une statuette.

L’organisation responsable des Golden Globes, désormais à but lucratif avec un corps électoral plus large et plus diversifié, annonçait lundi les nominations pour sa remise de prix de janvier, après plusieurs années difficiles.

Cedric the Entertainer et Wilmer Valderrama ont dévoilé les nominations depuis le Beverly Hilton Hotel, où la cérémonie aura également lieu le 7 janvier.

La 81e cérémonie des prix Golden Globe sera la première grande cérémonie de la saison des galas, avec une nouvelle diffusion sur CBS.