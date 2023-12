Pas de doute. On comprend rapidement pourquoi Monstre et son scénariste Yûri Sakamoto ont remporté le prix du meilleur scénario au dernier festival de Cannes.

Le long métrage captive dès le départ son auditoire en le plongeant dans la vie de Minato, un garçon qui vit, en banlieue, avec sa mère, depuis le décès de son père.

Si le jeune élève de CM2 (équivalent de la cinquième année du primaire) semble au premier abord assez calme et ordinaire, il change toutefois soudainement de comportement et prend un air maussade, voire même absent. Il perd mystérieusement un de ses souliers, revient blessé de l’école, a envie de se jeter en bas d’une voiture en marche…

Dans la tête de sa maman, Saori, les points d’interrogation s’accumulent au même rythme que son inquiétude qui s’accroît rapidement. Son fils serait-il malade? S’ennuie-t-il de son père? Est-il victime d’intimidation?

Minato se confiera enfin à elle : le coupable de son mal-être est son professeur, M. Hori. Un homme soi-disant méchant et cruel. Un adulte en position d’autorité qui l’insulte sans vergogne… et qui a la réputation de fréquenter les bars de danseuses.

Entre deux quarts de travail chez le nettoyeur du coin, la mère monoparentale confrontera la directrice de l’école de son garçon. Une femme au regard terne qui lui fournira bien peu d’explications.

À mi-parcours, le public plongé dans le mystère aura l’occasion d’observer l’histoire sous un autre angle, soit celui de M. Hori. Ce changement de narrateur viendra bouleverser l’histoire et ajouter quelques surprises. Rappelant aux spectateurs qu’ils ne peuvent rien tenir pour acquis.

Dans la seconde partie du film, on apprend à connaître le professeur Hori, peu aimable au premier abord. (TVA Films)

Sans trop en dévoiler sur l’issue du film, disons simplement qu’il ne faut pas oublier que, dans Monstre, les enfants ont le dernier mot de l’histoire…

C’est d’ailleurs seulement pendant de la troisième et dernière partie du long métrage, une fois plongé dans les yeux de Minato lui-même, que le public aura accès à la vérité sur le cours des événements, sur les bouleversements qui troublent le jeune protagoniste.

Si quelques situations reviennent plusieurs fois au cours des 120 minutes que dure la projection, on découvre toutefois à travers chacun des personnages de nouveaux éléments clés.

Loin de se répéter inutilement, le scénario de Monstre se construit ainsi doucement, une pièce de casse-tête à la fois, et se termine dans une finale où tout s’emboîte presque parfaitement. Très riches, certains personnages secondaires auraient toutefois gagné à être développés davantage afin de mieux justifier leur présence.

Malgré tout, Hirokazu Kore-eda arrive à nous baigner au cœur de l’enfance avec une grande finesse. Le tout appuyé par le jeu sensible et fort touchant de ses acteurs.

Afin d’illustrer toute la naïveté, la candeur et les drames que vivent les jeunes protagonistes, le film aurait pu adopter au Québec le même titre qu’en France, soit L’innocence. Un nom qui lui sied particulièrement bien. Et ce, même si — ne vous détrompez pas — il y a bel et bien un monstre dans toute cette histoire.

Monstre est présenté au cinéma.

(TVA Films)

Au générique