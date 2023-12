Annoncé depuis 2016, le nouveau projet de Hayao Miyazaki était fort attendu des cinéphiles.

Heureusement, le réalisateur et cofondateur du célèbre Studio Ghibli (Le tombeau des lucioles, Le conte de la princesse Kaguya, Souvenirs de Marnie) a su répondre aux attentes de ses admirateurs. Avec Le garçon et le héron, il les baigne dans son univers fantaisiste et coloré. Et ce, même si son œuvre prend un certain moment avant d’atteindre sa vitesse de croisière.

Bien que le film s’ouvre sur un grand drame, soit le décès de la mère du personnage principal, de longues minutes s’écoulent avant de toucher au cœur même de la trame narrative.

En fait, Miyazaki prend – un peu trop – de temps pour bien installer son histoire. Celle du jeune Mahito qui devra déménager en campagne, après que son père s’est remarié avec sa tante, Natsuko. Quoiqu’accueilli chaleureusement par sa «nouvelle maman», Mahito aura de la difficulté à s’adapter à un quotidien loin de son Tokyo natal.

Sa curiosité sera toutefois piquée par un héron cendré qui le guette et l’observe sans arrêt. L’étrange oiseau gris l’attirera d’ailleurs au cœur d’une mystérieuse tour abandonnée non loin de sa nouvelle maison.

C’est dans ce lieu surréel que prendra toute l’ampleur du douzième long métrage de Miyazaki.

À la recherche de Natsuko, mystérieusement disparue dans la tour, Mahito fera la rencontre de plusieurs créatures à la fois fascinantes, magnifiques, effrayantes et drôles. Comme son compagnon, le héron, qui cache dans son bec de nombreuses dents ainsi qu’un nez verruqueux. Sans oublier Himi, une jeune fille ayant des pouvoirs, les warawara, de mignonnes âmes à naître, ou encore des perruches multicolores.

Au fil des 124 minutes du film, Mahito croisera aussi sur son chemin des personnages plus âgés qui discuteront avec lui de la vie, de la mort et de tout ce qu’on bâtit entre les deux.

Le jeune Mahito est protégé par une armée de mamies prêtes à le défendre contre les «pièges» de la mystérieuse tour. (Cineplex Pictures)

Inspiré entre autres par le roman japonais Et vous, comment vivrez-vous?, le cinéaste de 82 ans embrasse ainsi un scénario plus philosophique que pour ses précédents projets. Entre deux voyages dans différents espaces-temps, il aborde notamment la question de la filiation et de la transmission, du rôle qu’aura à prendre la plus jeune génération.

Quoique plus marquée, la poésie de Miyazaki fait encore son effet: dans Le garçon et le héron, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s’amenuise, laissant place à tout un spectre d’univers exaltés où le bien et le mal ne sont pas strictement opposés.

Sans révolutionner sa recette, Hayao Miyazaki se fait visiblement plaisir avec un film qui saura plaire à ses fans de la première heure. Et ce, même si l’œuvre pourrait nécessiter plus d’un visionnement pour en saisir tous les sens.

Le garçon et le héron est à l’affiche au cinéma.

(Cineplex Pictures)

Au générique