Agressions sexuelles : Depardieu est sous la loupe à la suite d’un documentaire

Les images, filmées par une équipe professionnelle qui a couvert la visite de Depardieu lors du 70e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, ont été incluses dans un documentaire d’investigation diffusé jeudi sur la chaîne de télévision nationale France 2. Elles n’avaient jamais été montrées au public auparavant. Certains extraits sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Depardieu, âgé de 74 ans, fait partie des vedettes les plus connues de France. Il a fait l’objet d’une enquête en décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles, prétendument survenus à son domicile parisien à la suite des allégations de l’actrice Charlotte Arnould en 2018. L’enquête est en cours.

Depardieu a nié toute conduite criminelle.

Dans la vidéo enregistrée en Corée du Nord par une société de production vidéo anonyme, on peut voir Depardieu faire des gémissements et des commentaires sexuels devant des femmes, dont une fille de 10 ans. On peut également le voir posant pour une photo en disant qu’il «touchait les fesses» d’une interprète nord-coréenne à ses côtés.